Старый Новый Год: откуда пошел этот праздник

В ночь с 13 на 14 января многие отмечают Старый Новый год. Для большинства это прекрасный повод провести еще один праздник за столом, хотя не все знакомы с историей этого события. Откуда вообще взялась традиция двукратного Нового года?

Издревле на Руси наступление Нового года отмечалось 22 марта – в день весеннего равноденствия. Однако с приходом христианства было решено принять византийское летоисчисление.

Только в конце XV века была установлена единая дата начала Нового года – 1 сентября. И два века спустя император Петр I издал указ, согласно которому годы начали считаться с 1 января, от Рождества Христова (по новому стилю – 14 января). Вплоть до начала прошлого века разница в 13 дней между Григорианским календарем, используемого в Европе, и Юлианским календарем, принятая в России, стала причиной неудобств в международных делах и создавала забавные ситуации в повседневной жизни.

В 1918 году ситуация была урегулирована Совнаркомом: был принят переход на Григорианский календарь, а датой празднования Старого Нового года остался 14 января. Таким образом, дата Старого Нового года соответствует Новому году по Юлианскому календарю.

Сегодня Русская Православная Церковь до сих пор использует Юлианский календарь. Поэтому Рождество в нашей стране отмечается 7 января, а в католических государствах – 25 декабря. Новый год, или точнее “Новолетие”, Православная Церковь празднует 14 сентября (1 сентября по старому стилю) – не от рождества Христова, а от сотворения мира.

На Григорианский Новый год в Православной Церкви начинается Рождественский пост, который исключает изобилие застолья, употребление пищи и развлечения.

Щедрый (Васильев) вечер или меланка – еще одна “староновогодняя” традиция. Меланковальщики ходят по дворам, исполняя обрядовые песни, желая семье хозяина урожайного года и благополучия. По обычаю один из парней переодевается в женскую одежду, в честь чего проходит меланка – преподобную Меланию, в честь которой установлен церковный праздник 13 января.

Еще одна интересная народная традиция, связанная со Старым Новым годом, – это посевание. Просеивать начинают только с утра 14 января. Ребята насыпают зерно в рукавицы и ходят по домам, спрашивая разрешения на посев. Если хозяева соглашаются, начинают посевать – рассыпают зерно по комнате и петь или рассказывать посевальки. Высеваемое зерно нельзя убирать до заката.

Старшая женщина в семье собирает зерно и хранит его до весеннего посева. Считается, что первый посевающий приносит счастье и благополучие в дом, поэтому начинать посев собственного жилища, и родители одаривают любимое чадо деньгами. Затем они отправляются к родственникам, соседям и односельчанам. Обычно таких гостей угощают выпечкой, сладостями, фруктами, а иногда даже деньгами.

С наступающим Старым Новым годом!