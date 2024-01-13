Канадские строители случайно раскопали в Торонто древнее кладбище

Власти города официально подтвердили, что найденные на прошлой неделе человеческие останки являются частью старинного кладбища местных племен Канады.

Рабочие обнаружили эти останки случайно, когда работали на водоснабжении неподалеку от делового района Гриктаун.

Значимость этой находки подтвердил антрополог Грег Олсен, который заявил, что останки действительно принадлежат коренным народам. Однако сам эксперт признался, что для него это уже пятая подобная находка за последние четыре месяца.

Олсен также добавил, что вероятно, в Торонто еще существует множество подобных захоронений, которые еще не получили официального признания. Вероятно, это связано с финансовыми затратами, которые требуются для археологического исследования таких артефактов.

Найденное кладбище находится всего в 10 метрах от мемориальной доски, установленной на месте масштабных раскопок, проведенных в 1886 году. В то время ученые обнаружили одно из самых массовых захоронений коренных жителей Канады, а также предметы их быта и инструменты, возраст которых составляет до 7 тысяч лет.

Ранее древний некрополь с 50 захоронениями был обнаружен всего в нескольких метрах от железнодорожного вокзала в самом центре Парижа. Эксперты заявили, что эта находка предоставляет уникальную возможность изучить жизнь и погребальные обряды древнего поселения Лютеции, которое существовало около 2 тысяч лет назад на месте современной французской столицы.