Средняя арендная плата достигла максимума в октябре 6-й месяц подряд

Средняя запрашиваемая цена на арендуемое жилье в Канаде достигла 2178 долларов в прошлом месяце, увеличившись на 9,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что продолжает тенденцию, при которой запрашиваемая арендная плата достигала новых максимумов в течение шести месяцев подряд, говорится в новом отчете.

Данные, опубликованные Rentals.ca и урбанизации, которые анализируют ежемесячные регистрации в сети Rentals.ca, показывают, что, хотя годовые темпы роста арендной платы в Канаде в октябре были ниже, чем в сентябре, составлявшие 11,1%, тем не менее, это было второе ежегодное увеличение самая быстрая за последние семь месяцев.

Средняя стоимость жилья с одной спальней в октябре составила 1906 долларов, что на 14% больше, чем в том же месяце 2022 года, в то время как средняя запрашиваемая цена жилья с двумя спальнями составила 2255 долларов, что на 11,8% больше, чем в предыдущем году.

Ванкувер по-прежнему остается самым дорогим городом Канады для арендаторов: средняя арендная плата за жилье с одной спальней составляет 2872 доллара, а за жилье с двумя спальнями-3777 долларов. В обоих случаях запрашиваемая цена снизилась по сравнению с сентябрем, но выросла на 6,7% и 5,5% соответственно в годовом исчислении.

Торонто занимает второе место со средней арендной платой 2607 долларов за квартиру с одной спальней и 3424 долларами за квартиру с двумя спальнями.

Согласно отчету, инфляция арендной платы в Канаде вызвана ростом цен в Альберте, Квебеке и Новой Шотландии. Это увеличение объясняется такими факторами, как значительный рост населения и массовый приток новых предложений по аренде жилья по ценам выше среднерыночных.

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