Смешанный мегаполис: не в том году, наверняка!

Регламент для смешанного мегаполиса, также называемый 20-20-20, направлен на стимулирование строительства социального, доступного и семейного жилья в Монреале, требуя от застройщиков включать эти типы жилья в свои проекты, частично даже если это и убыточно.

Регламент для смешанного мегаполиса, также называемый 20-20-20, направлен на стимулирование строительства социального, доступного и семейного жилья в Монреале, требуя от застройщиков включать эти типы жилья в свои проекты, частично даже если это и убыточно.

Этот регламент, вступивший в силу 1 апреля 2021 года, является знаменательным достижением первого срока полномочий Project Montreal в мэрии города.

“11 октября мы получили ответное письмо, в котором говорится, что, учитывая крайние сроки, в этом году публичного подведения итогов не будет. Таким образом, ответственный отдел проведет презентацию, которая состоится в комиссии по экономическому, городскому и жилищному развитию за закрытыми дверями. Это то, что я понял.” – говорит Сэмюэл Ванзин, мобилизационный агент Жилищного комитета Виль-Мари, в интервью для прессы.

Но, продолжает он, председатель комиссии обещает, что публичное исследование будет « рассмотрено » в следующем году.

Председатель комиссии Кайла Манро ответила на письмо, отправленное 18 сентября Хабитер Виль-Мари, объединением общественных организаций, задачей которого является продвижение социального и коммунального жилья. В письме формально содержалась просьба к избранным должностным лицам быть заслушанными при детальном анализе итогов года.

Согласно подсчетам, проведенным коалицией, в результате урегулирования за 2 года было заключено 163 соглашения, 18 из которых касались проектов на 100 и более единиц жилья. В результате этих 18 соглашений был заключен только один проект строительства социального жилья под ключ. Другие соглашения заключались в передаче земли или внесении финансового взноса.

« Учитывая эти неутешительные результаты, мы считаем крайне важным, чтобы город Монреаль в 2023 году провел общественную комиссию по оценке выполнения регламента, как это было обещано в пояснительном документе RMM, опубликованном в ноябре 2020 года», – говорит Эрик Мишо, координатор Жилищного комитета Виль-Мари.

Кстати, весь Монреаль внес предложение, единогласно принятое городским советом 22 августа, с просьбой опубликовать и проанализировать регламент до конца 2023 года, как это было обещано администрацией в 2020 году.

В письменном заявлении, которое было направлено в среду, вице-президент исполнительного комитета Бенуа Доре подтверждает обязательство, что итоги будут обнародованы до конца года, не говоря ни слова об аналитической работе комиссии за закрытыми дверями.