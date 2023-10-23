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Новости SpaceX вывела на орбиту еще 23 спутника Starlink
Спутник Starlink над поверхностью Земли. Фото SpaceX

SpaceX вывела на орбиту еще 23 спутника Starlink

Виктория Христова Окт 23, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи SpaceX вывела на орбиту еще 23 спутника Starlink отключены 35 Просмотров

Успешный вывод на орбиту 23 спутников системы Starlink произвела американская компания SpaceX утром 22 октября, сообщает пресс-служба компании.

Успешный вывод на орбиту 23 спутников системы Starlink произвела американская компания SpaceX утром 22 октября, сообщает пресс-служба компании.

«Вывод на орбиту 23 спутников Starlink подтвержден», — сказано в сообщении. Запуск осуществлялся посредством ракеты-носителя Falcon 9.

Напомним, система спутниковой связи Starlink, призванная обеспечить широкополосный интернет-доступ в любом уголке планеты, реализуется компанией SpaceX с 2018 года. Сейчас на орбите находятся около 4,2 тыс спутников.

Отметим, по данным СМИ, 212 спутников Starlink вышли из строя за два месяца с 18 июля по 18 сентября, однако и до этого всплеска в течение предыдущих трех лет наблюдался постепенный рост количества выходящих из строя аппаратов.

Канадский оператор спутниковой связи Telesat заключил договор с компанией SpaceX на 14 запусков.

Запуски планируется начать с середины 2026 года, чтобы в течение года развернуть всю спутниковую группировку Lightspeed для широкополосной связи.

Каждая ракета Falcon 9 может вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) до 18 спутников массой по 750 килограмм, создаваемых канадской компанией MDA. Общее количество спутников в группировке составит 252 штуки, хотя их количество в каждом запуске будет зависеть от орбитальной плоскости.

По словам оператора, примерно $800 млн, необходимых для финансирования еще 42 спутников для увеличения плотности покрытия и расширения емкости, могут быть получены за счет первых доходов от Lightspeed или за счет дополнительных источников финансирования до запуска коммерческих услуг в конце 2027 года.

Каждый спутник Lightspeed будет оснащен четырьмя оптическими терминалами, обеспечивающими безопасную и устойчивую широкополосную связь, ориентированную на обслуживание корпоративных и государственных заказчиков.

 

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