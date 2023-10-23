SpaceX вывела на орбиту еще 23 спутника Starlink

Успешный вывод на орбиту 23 спутников системы Starlink произвела американская компания SpaceX утром 22 октября, сообщает пресс-служба компании.

Успешный вывод на орбиту 23 спутников системы Starlink произвела американская компания SpaceX утром 22 октября, сообщает пресс-служба компании.

«Вывод на орбиту 23 спутников Starlink подтвержден», — сказано в сообщении. Запуск осуществлялся посредством ракеты-носителя Falcon 9.

Напомним, система спутниковой связи Starlink, призванная обеспечить широкополосный интернет-доступ в любом уголке планеты, реализуется компанией SpaceX с 2018 года. Сейчас на орбите находятся около 4,2 тыс спутников.

Отметим, по данным СМИ, 212 спутников Starlink вышли из строя за два месяца с 18 июля по 18 сентября, однако и до этого всплеска в течение предыдущих трех лет наблюдался постепенный рост количества выходящих из строя аппаратов.

Канадский оператор спутниковой связи Telesat заключил договор с компанией SpaceX на 14 запусков.

Запуски планируется начать с середины 2026 года, чтобы в течение года развернуть всю спутниковую группировку Lightspeed для широкополосной связи.

Каждая ракета Falcon 9 может вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) до 18 спутников массой по 750 килограмм, создаваемых канадской компанией MDA. Общее количество спутников в группировке составит 252 штуки, хотя их количество в каждом запуске будет зависеть от орбитальной плоскости.

По словам оператора, примерно $800 млн, необходимых для финансирования еще 42 спутников для увеличения плотности покрытия и расширения емкости, могут быть получены за счет первых доходов от Lightspeed или за счет дополнительных источников финансирования до запуска коммерческих услуг в конце 2027 года.

Каждый спутник Lightspeed будет оснащен четырьмя оптическими терминалами, обеспечивающими безопасную и устойчивую широкополосную связь, ориентированную на обслуживание корпоративных и государственных заказчиков.