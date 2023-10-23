НАТО обеспокоилось присутствием Китая в Арктике

Североатлантический альянс обеспокоен активностью Китая в Арктике, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 22 октября.

Североатлантический альянс обеспокоен активностью Китая в Арктике, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 22 октября.

По Северному морскому пути проходит все больше китайских судов. На этих кораблях находятся военные ученые страны. Китай никогда не скрывал своего присутствия в Арктике.

Адмирал также выразил обеспокоенность укреплением российско-китайских связей. По словам Бауэра, в то время, как намерения России в Арктике все больше проясняются, намерения Китая сохраняют непрозрачность.

«Мы не можем быть наивными и ожидать, что эти новые маршруты будут использоваться исключительно коммерческими судами», — предупредил представитель НАТО.

В своей речи на в Ассамблее полярного круга в Рейкьявике специальный представитель Китая по делам Арктики Гао Фэн напрямую не стал комментировать слова Бауэра, однако предупредил, что конфронтация в Арктике не только затруднит сотрудничество, но и ослабит глобальную стабильность.

Также представитель НАТО предупредил, что Россия активно развивает арктические авиабазы и другую инфраструктуру. Альянс должен быть готов к военному противостоянию в регионе, учитывая способности России. Тем не менее, НАТО не обдумывает должным образом эту проблему.