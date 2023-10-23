Городской квартал Tétreauville в восточной части Монреаля

Монреальский квартал Tétreauville – квартал, где живут средние слои населения и который сегодня становится всё более популярным у приезжаюших в город на ПМЖ.

Квартал Tétreauville – один из четырех кварталов, входящих в состав монреальского административного района Мерсье-Ошелага-Мезоннёв (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve). Квартал был назван в честь Пьера Тетро, землевладельца, который подарил участок своей земли для строительства церкви Сент-Клер-де-Тетро.

И сегодня в этом квартале можно найти много типичных семейных домов для рабочих, которые были построены в начале XX века. Эти дома тогда были весьма дёшевы, но, впрочем, и сегодня они далеко не дороги.

В этом квартале живут около 25 тысяч человек, большинство из которых говорят по-французски. Здесь часто селятся иммигранты, хотя их доля не такая высокая, как в других «иммигрантских» районах Монреаля. По данным последней переписи населения (2021 года), в этом квартале из двадцати пяти тысяч человек всего лишь16,3% были иммигрантами. Большинство иммигрантов приехали из Европы (41,9%), но есть выходцы из Азии (28,4%), Африки (18,3%) и других регионов, хотя их мало. Самые распространенные страны происхождения иммигрантов в 2021 году были Франция (10,8%), Алжир (7,2%) и Вьетнам (5,9%). В этом квартале также проживало 1,4% представителей коренных народов и всего лишь 2,8% представителей так называемых «заметных меньшинств».

В квартале Tétreauville также находится большой прибрежный парк Promeades Bellerive, который протянулся вдоль реки Святого Лаврентия на 2,2 километра. В этом парке можно полюбоваться видами на реку, заниматься спортом, рыбачить или переправиться на лодке на экскурсию на остров Charron.

К территории квартала примыкают помещения Centre Tétreauville, учебное заведение для взрослых, которое предлагает курсы по общему образованию, подготовке к профессиональному обучению и поступлению в колледж.

Квартал обслуживается двумя станциями монреальского метро: Honoré-Beaugrand и Radisson. Обе находятся на зеленой линии метрополитена Монреаля, которая соединяет центр города с восточными пригородами. Станция Honoré-Beaugrand является конечной станцией этой линии и расположена на улице Шербрук, недалеко от парка Насьональ. Станция Radisson находится на бульваре Литтл, рядом с торговым центром Place Versailles. Обе станции были открыты в 1976 году и имеют типичный дизайн для монреальского метро первых лет его существования: бетонные стены, светлые плитки, деревянные лавки и круглые светильники.