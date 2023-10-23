Твиттер (ныне Х) теряет подписчиков по всему миру, в Канаде в первую очередь

Руководство Радио-Канада объявило о полном прекращении работы с социальной сетью X (известной в прошлом как Твиттер).

Твиттер, одна из самых популярных социальных сетей в недавнем прошлом, стремительно утрачивает завоёванные упорным трудом позиции. С момента приобретения этой платформы Илоном Маском, реальная аудитория его сократилась на 10%, а то и больше (речь лишь о реальных подписчиках, а не о ботах и троллях). И процесс падения ускоряется, тогда как новые подписчики не торопятся подписываться на платные аккуанты (Маск только что ввёл платную подписку для всех новых пользователей, желающих завести аккаунт в Х, хотя сумма мизерная, символическая и целью её объявлена именно борьба против ботов).

И вот Радио Канада (CBC/Radio-Canada) официально уведомила пользователей, что прекращает работу в Х полностью. Не совсем ясно, собирается ли радиовещательная компания удалить свой аккаунт или же просто заморозит его, но ничего писать она не собирается, тем более, не собирается реагировать на комментарии и вопросы в Х.

По словам Леона Мар (Léon Mar), пресс-секретаря Радио-Канада, чуть более 10% канадцев более-менее регулярно посещают Твиттер в поиске информации, а после последних изменений на платформе число это ещё более сократится, в чём нет сомнений. Смысла оставаться в Твиттере Радио-Канада не видит, но свое присутствие в других соцсетях корпорация собирается наращивать.

Решение CBC/Radio-Canada важно не только потому, что речь об одном из самых известных канадских СМИ, а потому, что это государственная компания, которая определяет тенденции в поведении всех остальных средств и в политике государства по отношению к ним. Как известно, Радио-Канада финансируется из бюджета правительства и Парламента (это два независимых источника финансирования), то есть, из наших налогов.

Нельзя забывать и о том, что Фейсбук и Инстаграм уже заблокировали все канадские новости для канадцев (для лиц, посещающих эти сети из Канады). Так что война новостей усиливается.