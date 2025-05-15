НАТО требует больше денег: Европа и Канада под давлением накануне саммита в Гааге

Необходимость увеличить военные расходы вновь выходит на первый план накануне июньского саммита НАТО, который пройдет в Гааге. Об этом 15 мая заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на совместном брифинге с госсекретарем США Марко Рубио, состоявшемся в Анкаре в рамках встречи глав МИД стран-членов блока. Мероприятие транслировалось на официальном сайте НАТО.

«Это реалии времени, и мы должны к ним адаптироваться», — подчеркнул Рютте, говоря о необходимости нарастить оборонное финансирование.

Главной темой предстоящего саммита, по его словам, станет финансовая ответственность европейских союзников и Канады в условиях растущей геополитической нестабильности и усиления военного давления на восточных рубежах альянса.

На повестке — ПВО, Восточный фланг и модернизация

По заявлению Рютте, дополнительные средства требуются для модернизации систем противовоздушной обороны, увеличения военного присутствия в странах Восточной Европы, а также укрепления потенциала коллективной обороны, особенно на фоне сохраняющегося конфликта в Украине и напряженности в отношениях с Россией и Китаем.

Рубио, в свою очередь, поддержал заявление главы НАТО, добавив, что «справедливое распределение нагрузки внутри альянса» — давняя позиция Вашингтона, и теперь, как никогда, пришло время для ее реализации.

«НАТО — это не только США. Альянс силен тогда, когда каждый член несет равную долю ответственности», — заявил он.

Вашингтон усиливает давление

США традиционно занимают лидирующие позиции в финансировании альянса: по данным на 2024 год, они покрывают более 70% общих расходов НАТО. Несмотря на то, что на саммите в Уэльсе в 2014 году все члены альянса согласовали цель выделять не менее 2% ВВП на оборону, далеко не все страны достигли этого показателя.

По оценкам аналитиков, в 2025 году лишь 18 из 32 стран-членов НАТО выполняют данный норматив. Германия, Италия, Испания, Бельгия и Канада входят в число стран, подвергшихся критике со стороны США за «недостаточные усилия».

Особенно остро вопрос стоит по отношению к Канаде. Внутри альянса всё громче звучат голоса о том, что Оттава должна увеличить военные расходы, которые по итогам прошлого года составили лишь 1,29% от ВВП.

Гаага как площадка для давления

Выбор столицы Нидерландов для проведения саммита не случаен. Новый генсек НАТО Марк Рютте, бывший премьер-министр этой страны, известен как сторонник жесткой дисциплины внутри альянса. Ожидается, что Гаага станет ареной серьёзных переговоров, а возможно и конфликтов по поводу обязательств стран-членов.

В кулуарах МИД НАТО в Анкаре уже обсуждаются возможные новые обязательства по расходам, которые могут быть приняты в июне. Речь идет о повышении «планки» с 2% до 2,5% ВВП для наиболее развитых стран, таких как Германия и Канада.

Канада под прицелом

Премьер-министр Канады Марк Карни, вступивший в должность в начале 2025 года, пока воздерживается от резких заявлений, но, по информации источников в Оттаве, готовится к «непростым переговорам» на саммите. Внутри страны идея увеличения военных расходов вызывает противоречивую реакцию: оппозиция требует сосредоточиться на здравоохранении и борьбе с климатическим кризисом.

Тем не менее, давление союзников растёт, и для Карни саммит в Гааге может стать испытанием не только внешнеполитическим, но и внутриполитическим.

Будущее НАТО — в цифрах?

Финансовая дисциплина всё чаще становится главным критерием «верности альянсу». И хотя НАТО по-прежнему позиционирует себя как политико-военный союз, основанный на ценностях демократии и взаимной защиты, акцент на проценты ВВП говорит об усилении прагматизма.

Решения, принятые в Гааге, могут определить облик НАТО на годы вперед. А для таких стран, как Канада, это станет моментом истины: либо адаптация к новым требованиям, либо рост давления со стороны союзников.

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