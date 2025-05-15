Honda откладывает крупный электромобильный проект в Канаде из-за рыночного спада

Японский автопроизводитель Honda объявил об отсрочке своего амбициозного инвестиционного проекта в Канаде на сумму 15 миллиардов канадских долларов (примерно $10,7 млрд США). Как сообщает The Asahi Shimbun со ссылкой на представителя Honda Canada Кена Чиу, решение связано со спадом на глобальном рынке электромобилей. Ожидается, что проект будет отложен как минимум на два года.

Проект, который предполагал масштабные инвестиции в производство автомобилей, электромобилей и аккумуляторных батарей, а также модернизацию сборочного предприятия Honda в Онтарио, ранее рассматривался как один из крупнейших промышленных проектов в истории канадского автопрома.

«Компания продолжит оценивать сроки и ход реализации проекта по мере изменения рыночных условий», — заявил Чиу.

Ожидалось, что проект создаст тысячи новых рабочих мест, а также поможет Канаде закрепиться в качестве ключевого игрока в глобальной цепочке поставок электромобилей. В рамках сделки федеральное правительство и власти провинции Онтарио были готовы предоставить до C$5 млрд ($3,6 млрд США) в виде прямой и косвенной государственной поддержки.

Однако решение Honda стало тревожным сигналом для канадской промышленной политики, направленной на декарбонизацию и привлечение крупных инвесторов в «зеленые» технологии.

Мировой рынок электромобилей, стремительно росший в начале десятилетия, в 2024–2025 годах столкнулся с замедлением спроса, особенно в Северной Америке. Аналитики указывают на несколько причин: насыщение рынка, рост процентных ставок, инфляцию, а также откладывающееся развитие инфраструктуры зарядных станций.

Компании Tesla, Ford, GM и Volkswagen ранее также сообщали о пересмотре своих EV-стратегий, включая перенос или сокращение производства.

«Рынок электромобилей переживает период коррекции после агрессивного роста. Honda не первая и не последняя компания, кто поставит проекты на паузу», — отметил экономист RBC Capital Markets Алекс Вонг.

Отсрочка проекта — удар по экономическим амбициям провинции Онтарио, которая стремится стать североамериканским хабом по производству аккумуляторов и электромобилей. Также это может ослабить позиции федерального правительства, которое делает ставку на переход к «зеленой» экономике как на одну из ключевых точек роста.

Премьер-министр Канады Марк Карни пока не прокомментировал ситуацию, но по данным источников в правительстве, ведутся консультации с Honda и другими автопроизводителями о возможных изменениях в механизмах господдержки.

«Пауза со стороны Honda должна стать сигналом для переоценки рисков и более гибкого подхода к стимулированию промышленности», — считает профессор экономики Университета Британской Колумбии Сара Лемье.

Хотя Honda подчёркивает, что речь идет не об отмене, а о переносе сроков, эксперты предупреждают: при ухудшении рыночной конъюнктуры проект может быть пересмотрен или полностью свернут. Особенно если альтернативные площадки, например в Мексике или южных штатах США, предложат более выгодные условия.

В ближайшие месяцы внимание аналитиков будет приковано к тому, как правительство Канады отреагирует на это решение, и какие шаги будут предприняты для сохранения инвестиционного климата в высокотехнологичных секторах.

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