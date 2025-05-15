Honda откладывает крупный электромобильный проект в Канаде из-за рыночного спада

Проект, который предполагал масштабные инвестиции в производство автомобилей, электромобилей и аккумуляторных батарей, а также модернизацию сборочного предприятия Honda в Онтарио, ранее рассматривался как один из крупнейших промышленных проектов в истории канадского автопрома.
«Компания продолжит оценивать сроки и ход реализации проекта по мере изменения рыночных условий», — заявил Чиу.
Ожидалось, что проект создаст тысячи новых рабочих мест, а также поможет Канаде закрепиться в качестве ключевого игрока в глобальной цепочке поставок электромобилей. В рамках сделки федеральное правительство и власти провинции Онтарио были готовы предоставить до C$5 млрд ($3,6 млрд США) в виде прямой и косвенной государственной поддержки.
Однако решение Honda стало тревожным сигналом для канадской промышленной политики, направленной на декарбонизацию и привлечение крупных инвесторов в «зеленые» технологии.
Мировой рынок электромобилей, стремительно росший в начале десятилетия, в 2024–2025 годах столкнулся с замедлением спроса, особенно в Северной Америке. Аналитики указывают на несколько причин: насыщение рынка, рост процентных ставок, инфляцию, а также откладывающееся развитие инфраструктуры зарядных станций.
Компании Tesla, Ford, GM и Volkswagen ранее также сообщали о пересмотре своих EV-стратегий, включая перенос или сокращение производства.
«Рынок электромобилей переживает период коррекции после агрессивного роста. Honda не первая и не последняя компания, кто поставит проекты на паузу», — отметил экономист RBC Capital Markets Алекс Вонг.
Отсрочка проекта — удар по экономическим амбициям провинции Онтарио, которая стремится стать североамериканским хабом по производству аккумуляторов и электромобилей. Также это может ослабить позиции федерального правительства, которое делает ставку на переход к «зеленой» экономике как на одну из ключевых точек роста.
Премьер-министр Канады Марк Карни пока не прокомментировал ситуацию, но по данным источников в правительстве, ведутся консультации с Honda и другими автопроизводителями о возможных изменениях в механизмах господдержки.
«Пауза со стороны Honda должна стать сигналом для переоценки рисков и более гибкого подхода к стимулированию промышленности», — считает профессор экономики Университета Британской Колумбии Сара Лемье.
Хотя Honda подчёркивает, что речь идет не об отмене, а о переносе сроков, эксперты предупреждают: при ухудшении рыночной конъюнктуры проект может быть пересмотрен или полностью свернут. Особенно если альтернативные площадки, например в Мексике или южных штатах США, предложат более выгодные условия.
В ближайшие месяцы внимание аналитиков будет приковано к тому, как правительство Канады отреагирует на это решение, и какие шаги будут предприняты для сохранения инвестиционного климата в высокотехнологичных секторах.
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