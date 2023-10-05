Вы обратились к врачу во время поездки за пределы Квебека – надо ли платить?

Каковы общие правила при оплате медицинских услуг квебекцами во время поездок по Канаде – вне пределов Квебека.

Мы регулярно получаем просьбы рассказать о правилах оплаты за оказание медицинской помощи жителям Квебека, если тем пришлось обратиться к врачу за пределами провинции. Никогда не будет лишним повторить эти важные сведения:

Квебекцы всё чаще ездят по стране, открывая для себя красоты Канады – города, национальные парки, горы, озёра, животный мир… Всё больше и больше квебекцев ездят в отпуск или на длинные выходные в соседние провинции. И у всех благоразумных путешественников возникает естественный вопрос – а что случится, если я вдруг в поездке заболею? Я к врачам обращаться не стану? Обращусь я к друзьям?

Вопрос формулируется ещё проще: если вы заболеле в поездке по Канаде, но вне пределов Квебека во сколько обойдётся обращение к врачу? А случится может многое – от укуса пчела, которая вызвала серьёзную аллергическую реакции, до вывиха ноги. А то зуб разболелся, мочи нет терпеть. Мало ли, что может в дороге случиться?

Ответ на вопрос не очень прост, но он существует:

Квебекская страховка RAMQ (Régie d’assurance maladie du Québec) покрывает ваши расходы по медицинскому обслуживанию вне пределов провинции лишь частично. Поэтому RAMQ настоятельно рекомендует в случае туристической поездки приобретать частную медицинскую страховку. Особенно, если речь о рискованном путешествии – сплав по горной реке, поход в горы, охота. Так же рекомендуется приобрести частную страховку, если человек знает, что его здоровье может ухудшиться в любой момент. Например, у него есть предрасположенность к аллергиям на укусы насекомых или же, что бывает весьма часто, у человека есть соответствующие показания (имели место микроинфаркты, как пример).

Некоторые конкретные правила и особенности, о которых необходимо знать:

1. При визите к частному врачу, при визите в клинику, в случае амбулаторного лечения или консультации за пределами Квебека, RAMQ оплачивает расходы по тарифным ставкам, установленным в Квебеке. Но в других провинциях, как правило, стоимость обращения в поликлинику выше. Таким образом, пациент, у которого частной страховки нет, получит лишь частичное возмещение расходов.

Пример: При любом ухудшении здоровья, когда придётся обратиться к врачу, пациента, который предъявит карточку RAMQ (carte maladie) предупредят о том, что на его имя будет выставлен счёт в такой-то доллларов. В случае, если пациент соглашается на предьявленную сумму, он будет обязан счёт оплатить. Отказ от оплаты приведёт к обычному судебному преследованию. Помощь будет оказана в любом случае, даже если пациент не может оплатить счёт или предоставить свои финансовые данные (см. пункт 2). Вышесказанное не касается стационарного лечения в больнице (см. пункт 3).

По возвращении в Квебек пациент предъявляет счёт RAMQ. Кроме копии счёта за оказание услуг, надо предоставить врачебный формуляр с указанием проведенных процедур, а в случае хирургического вмешательства (например, наложение шва в амбулаторных условиях), врач должен выдать и протокол своих действий. По деталям, связанным с этими бумагами, пациент волноваться не должен. Все клиники, все врачи в Канаде знают, что и как надо делать, какие бумаги пациенту предоставить. Если что-то было забыто или составлено с ошибкой, не беда, RAMQ сам обратится в соответствующую клинику за уточнениями.

Но повторим, что RAMQ возместит расходы, исходя из квебекских тарифов. Иначе говоря, если в Квебеке такая же процедура стоит на 20% меньше, то эта сумма и будет пациенту выплачена. И ни центом больше.

2. Хотя врач и клиника имеют право отказаться принять пациента, если тот не согласен с суммой, которая ему будет предьявлена, но отказать в предоставлении срочной медицинской помощи врачи права не имеют. Пример: – тот же укус пчелы, аллергия, лицо раздулось. Пациент бежит к ближайшему врачу. Тот обязан немедленно оказать медицинскую помощь, не задавая лишних вопросов, так как промедление может привести к тяжким последствиям и даже к гибели пациента. Но после оказания помощи врач выставит счёт, исходя из ставок провинции. В этом случае деваться некуда – медицинская помощь уже была оказана, платить надо. О деталях (например, выплата в рассрочку, а то и скидка) можно договариваться с клиникой (если получится), но поставить подпись о согласии с расценками придётся. Затем уже нужно отправить в RAMQ все врачебные и финансовые документы и надеяться, что возмещение покроет все расходы (такое случается). При отказе письменно подтвердить согласие оплатить врачебные услуги, дело пойдёт в суд., а у судей большой опыт в таких делах.

3. Вышеописанные ограничения не касаются стационарного лечения в больнице. Если человек попал на излечение в больницу вне пределов Квебека, то все расходы полностью покрываются RAMQ – нахождение в палате, стандартные услуги медперсонала, лекарства, процедуры. Исключения: личные требования больного. Например, предоставление ему отдельной палаты или отдельной медсестры, чего не требуется по медпоказаниям. В этом случае платить придётся самому.

4. Медстраховка Квебека не покрывает все области врачебного вмешательства. Но те же самые ограничения имеют место и на территории Квебека, никаких отличий в случае поездки нет. Например, не покрываются расходы на услуги дантистов, офтальмологов, на эстетическую хирургию, как правило, на физиотерапию и т.д. (но в каждом случае есть исключения, например, если женщине необходимо уменьшить размер груди из-за проблем со здоровьем, эта операция может быть оплачена государственной страховой медициной). Не покрывается улучшение зрения с использованием лазерной хирургии (за исключением, если эту коррекцию необходимо применить, дабы избежать потери зрения). Все те же ограничения действуют и за пределами Квебека.

5. Не подлежит компенсации любая транспортировка больного – как на скорой помощи, так и перевозка на санитарном самолёте или вертолёте от места несчастного случая до больницы, равно, как и отправка больного в Квебек. В этих случаях будет выставлен счёт, который придётся оплачивать самому. Разумеется, этим может заняться и страховая компания, если пострадавший приобрёл услуги страхового агентства.

6. В отдельных случаях государственная страховка Квебека покрывает расходы полностью, но это исключения, на которые надеяться не надо (например, если речь идёт о работниках правительственных учреждений и членах их семей, отправляемых на работу стажёрах и т.д. и т.п.) В любом случае, в случае командировки имеет смысл уточнить, покрывает ли предприятие медицинские расходы работника, находящегося за пределами провинции.

Повторим ещё раз, что для поездки за пределы Квебека RAMQ настоятельно рекомендует всем квебекцам приобретать частную страховку. В случае любых предвиденных или непредвиденных осложнений покупка частной страховки обойдётся гораздо дешевле.

Заметим напоследок, что не надо слушать странных людей, считающих, будто в случае необходимости посещения врача за пределами Квебека к квебекцам относятся предвзято, отказываются их лечить, предьявляют непомерные требования и т.д. и т.п. Точно так же в любой провинции любой врач, любая клиника отнесётся к любому пациенту из другой провинции – окажут срочную помощь, выставят счёт. Если есть возможность обговорить с пациентом условия до начала действий, предупредят о необходимости заплатить. Управление здравоохранения любой провинции возместит расходы в рамках своих расценок. Другое дело, что в Квебеке стоимость оказания медуслуг ниже, чем в других местах, поэтому врачи где-нибудь в Манитобе могут принять медкарточку пациента из Онтарио, зная, что медслужба Онтарио без слов оплатит услуги, так как сумма к оплате в обеих провинциях одинакова.

Одним словом, правила установлены давно, они одинаковы для всех канадских провинций и территорий, разница лишь в подходе, определяющемся разными ценами на медицинские услуги в разных провинциях.

Полезные ссылки:

Что надо знать об оказании медпомощи при поездке за пределы Квебека:ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/absence-quebec/connaitre-services-couverts-hors-quebec

Какие расходы покрывает и какие расходы не покрывает квебекская медстраховка: ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/services-medicaux