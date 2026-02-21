Монреальский каменщик Максим де Белль-Холовка поедет на WorldSkills в Шанхай от Канады

21-летний Максим де Белль-Холовка из Пойнт-Клэр представит Канаду в соревнованиях каменщиков на WorldSkills в Шанхае в сентябре 2026-го. Парень открыл для себя страсть к кирпичной кладке летом 2024 года и за полтора года стал лучшим в своей профессии среди сверстников.

После поступления в ACCESS Royal Oak — единственную англоязычную школу кладки в Квебеке — Максим выиграл школьный конкурс в декабре 2024-го, региональный на Южном берегу в марте 2025-го, золото на Олимпиадах Квебека в мае и бронзу на национальном уровне в Саскачеване. Там он занял первое место в своей возрастной категории, обеспечив себе место в сборной Канады. На WorldsSkills он столкнется с 26 странами: чертежи увидит за 30 минут до старта — это «олимпиада для рабочих профессий».

Максим тренируется по 8 часов четыре дня в неделю, строит сложные стены и ездит в Онтарио к эксперту сборной. Награда — титул, а не деньги; поездки оплачивает команда.

Его мать, доктор Сиобхан де Белль, основательница клиники психического здоровья в Пойнт-Клэр, подчеркивает: успех сына показывает ценность профессий помимо университета. «Родители давят на традиционный путь, но это вызывает стресс. Пусть дети следуют мечтам — и попадут на WorldsSkills», — говорит она. Максим планирует посетить школы Западного острова, чтобы развеять миф: «Ремесло — не для ленивых учеников. Мой путь это доказывает».

Парень мечтает унаследовать строительную фирму отца или открыть свою, путешествовать и заниматься кладкой по миру.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG