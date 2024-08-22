Гуляем по Монреалю: Особняк Рэвенскраг и Больница Отель-Дьё де Монреаль

Две монреальских достопримечательности, о которых интересно узнать

Особняк Рэвенскраг – это дом, расположенный в Golden Square Mile, Монреаль, Квебек. Он был построен для сэра Хью Аллана в 1860-1863 годах. В 1942 году его сын, сэр Монтегю Аллан, пожертвовал дом больнице Royal Victoria Hospital, которая его использовала как медицинское учреждение. Именно в то время роскошный интерьер дома был полностью разграблен. Сегодня здание известно под именем “Allan Memorial Institute”, оно является частью Университета Макгилла.

На момент завершения строительства особняк представлял собой 5-ти этажный дом. Состоял он из 72 комнат, включая подвал и чердак. Интерьер дома был выполнен в Викторианском стиле. Для оформления были использованы яркие цвета, например, зеленые шелковые накладки на стенах столовой. Присутствовали здесь фрески и росписи, иллюстрирующие мифологические и повседневные сцены, декоративные элементы которых были украшены позолотой.

Первый этаж включает в себя: четыре основные спальни, две уборные, две ванные комнаты, гостиную, гардеробную и столовую для детей. На втором этаже находятся восемь спален для детей и одна большая ванная комната. Чердак включает в себя обсерваторию. Особняк Рэвенскраг был оснащен газовым освещением, а также самыми передовыми водопроводными и отопительными технологиями, доступными в то время.

Больница Отель-Дьё де Монреаль была построена в 1645 году сестрами-госпитальерками под руководством Жанны Манс. Эта больница стала одной из первых в Северной Америке. Для больных первое медицинское учреждение Монреаля открылось 8 октября. Название можно перевести как «приют Бога».

Первое строение из дерева в 1656 году было заменено каменным зданием, в котором за все время существования три раза случался пожар. Первоначально больница располагалась на территории Старого Монреаля, но в промежутке с 1859 по 1861 годы была перемещена, где находится и поныне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.