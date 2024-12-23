Ученые из Университета Ватерлоо уникальные создали контактные линзы

Ученые из Университета Ватерлоо в Канаде создали уникальные контактные линзы, способные доставлять медикаменты напрямую в глаза пациентов.

Эта новая технология, основанная на гидрогеле, обеспечивает контроль за высвобождением лекарств в течение всего времени ношения линз, что существенно упрощает лечение заболеваний глаз.

Гидрогель, изготовленный на основе силикона, обладает замечательными свойствами: он эффективно удерживает воду и затвердевает под воздействием ультрафиолетового излучения.

Это позволяет разрабатывать линзы, которые не только удобны для носки, но и способны постепенно выделять лекарства, такие как амоксициллин, часто используемый для терапии глазных инфекций.

Профессор Ширли Танг, руководитель исследований, отметил: «Мы исследовали, как гидрогель может удерживать и высвобождать лекарства, и получили отличные результаты.

Данная технология гораздо более удобна и эффективна по сравнению с традиционными глазными каплями, требующими многоразового применения в течение дня».

Макропористая структура гидрогеля обеспечивает равномерное и продолжительное выделение лекарства, снижая необходимость в частом приеме препаратов.

Это делает лечение более комфортным и менее болезненным для пациентов.

Исследование также показало, что структура амоксициллина, инкапсулированного в гидрогель, остается стабильной в процессе хранения, что подтверждает безопасность нововведения и его возможность применения в различных медицинских областях.

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