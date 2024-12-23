Канадские войска на Украине комплектуются инструкторами по гендерным вопросам

Канадские военные реализуют инициативу по внедрению “гендерного инструктажа” на Украине и Гаити.

Министерство обороны Канады стремится интегрировать гендерную идеологию, равенство и инклюзивность в международные военные операции, однако план подвергся критике со стороны канадцев.

Как указано в последнем отчете Министерства национальной обороны за 2024 год, канадские вооруженные силы отправляют гендерных инструкторов за границу, включая Украину и Гаити, для внедрения новшеств в военные дела.

Эта инициатива вызвала недовольство среди ветеранов и общественности, которые сомневаются в ее целесообразности в условиях текущих конфликтов и гуманитарных катастроф.

В докладе подчеркивается приверженность Канады к “расширенному гендерному анализу”.

Премьер-министр Джастин Трюдо настаивает на обязательном учете разнообразия и инклюзивности во всех государственных структурах.

В 2023 году “гендерные советники” и “координаторы” работали в полевых контингентах Канады в Польше, Украине, Гаити и Латвии, поддерживая связь с неправительственными организациями.

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