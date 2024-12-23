Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила, что канадская неправительственная организация Canadian Center for Development of Democracy in Russia признана нежелательной на территории России.

Данное решение было принято из-за обвинений в том, что члены этой организации «поддерживают беглых нацистов» и имеют связи с экстремистскими группами.

Согласно информации прокуратуры, активисты указанной организации занимаются лоббированием изменений в законах Канады, которые направлены на усиление антироссийских санкций, а также стараются предотвратить проведение акций, связанных с маршем «Бессмертного полка», в Канаде.

В социальных сетях также наблюдаются призывы к проведению протестов в российских городах.

Генпрокуратура отметила, что данная канадская НПО была основана в 2015 году в Монреале и ранее сотрудничала с «Съездом народных депутатов», который также был признан нежелательным в России.

Обе организации требуют введения дополнительных санкций против России.

Кроме того, Министерство юстиции РФ добавило в список нежелательных организаций The Satanic Temple, которая также была охарактеризована Генпрокуратурой как пропагандирующая оккультные идеи и подрывающая традиционные духовные ценности.

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