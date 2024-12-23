Генпрокуратура признала канадскую организацию нежелательной в России

Данное решение было принято из-за обвинений в том, что члены этой организации «поддерживают беглых нацистов» и имеют связи с экстремистскими группами.
Согласно информации прокуратуры, активисты указанной организации занимаются лоббированием изменений в законах Канады, которые направлены на усиление антироссийских санкций, а также стараются предотвратить проведение акций, связанных с маршем «Бессмертного полка», в Канаде.
В социальных сетях также наблюдаются призывы к проведению протестов в российских городах.
Генпрокуратура отметила, что данная канадская НПО была основана в 2015 году в Монреале и ранее сотрудничала с «Съездом народных депутатов», который также был признан нежелательным в России.
Обе организации требуют введения дополнительных санкций против России.
Кроме того, Министерство юстиции РФ добавило в список нежелательных организаций The Satanic Temple, которая также была охарактеризована Генпрокуратурой как пропагандирующая оккультные идеи и подрывающая традиционные духовные ценности.
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