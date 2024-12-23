Пьер Пуальевр призывает к немедленному голосованию о вотуме доверия к Трюдо

Лидер Консервативной партии Канады, Пьер Пуальевр, предложил срочно собрать парламент, который в настоящее время находится на рождественских каникулах, для проведения голосования по вотуму доверия действующему правительству под руководством премьер-министра Джастина Трюдо.

В своем письме к генерал-губернатору Канады, Мэри Саймон, Пуальевр утверждает, что Трюдо утратил доверие со стороны Палаты общин.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, он отметил необходимость провести голосование до завершения года для обсуждения возможности внеочередных выборов.

Ранее Джагмит Сингх, глава Новой демократической партии Канады, которая поддерживала Трюдо, заявил о намерении своей партии проголосовать за отставку правительства в 2025 году.

В данный момент канадский парламент находится на рождественских каникулах, и его заседания возобновятся 27 января.

Генерал-губернатор имеет право созвать внеочередное заседание парламента в соответствии с канадским законодательством.

После выборов 2021 года Либеральная партия, возглавляемая Трюдо, не смогла получить большинство в парламенте.

Для поддержания власти, в марте 2022 года было заключено соглашение с НДП, которое позволяет продолжать совместную работу над ключевыми инициативами.

Если вотум доверия будет отрицательным для Трюдо, это может повлечь за собой проведение внеочередных выборов, в то время как официальные выборы запланированы на октябрь 2025 года.

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