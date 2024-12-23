Канадское отделение KFC выпустило инновационные крышки для ведер с курицей

На них записаны новогодние композиции, включая известные мелодии «Deck the Halls», «We Wish You a Merry Christmas» и «Jungle Bells».
Представители KFC отметили, что дизайн этих пластинок во многом совпадает с обычными бумажными крышками на ведрах с курицей, однако новые варианты имеют виниловую отделку.
«Создайте атмосферу праздника, наслаждаясь вкусной едой и музыкой одновременно», — добавила компания в своих социальных сетях.
Эта оригинальная инициатива KFC в Канаде стала настоящим подарком для ценителей музыки и вкусной еды.
Ведра с курицей, которые теперь могут стать источником мелодий, привлекают внимание не только гурманов, но и коллекционеров.
В эпоху цифровых технологий возврат к винилу звучит особенно заманчиво, и KFC, продвигая эту идею, удачно сочетает гастрономию с искусством.
Каждая из десяти уникальных крышек — это не просто элемент упаковки, а настоящий магнит для внимания.
Любовь к музыке и праздничному настроению воплощена в тщательно подобранных композициях, которые идеально вписываются в новогоднюю атмосферу.
Действительно, что может быть лучше — насладиться сочной курицей под знакомые мелодии, создавая вокруг себя настроение праздника.
Ожидается, что такая креативная задумка вызовет повышенный интерес и у множества поклонников бренда.
В компании надеются, что коллекционная партия станет желанным приобретением для многих, добавив еще один штрих к праздникам и семейным сборам.
KFC продолжает удивлять своим подходом, ставя на пересечение гастрономии и культуры.
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