Канадское отделение KFC выпустило инновационные крышки для ведер с курицей

Ограниченная партия включает всего 10 таких уникальных крышек.

На них записаны новогодние композиции, включая известные мелодии «Deck the Halls», «We Wish You a Merry Christmas» и «Jungle Bells».

Представители KFC отметили, что дизайн этих пластинок во многом совпадает с обычными бумажными крышками на ведрах с курицей, однако новые варианты имеют виниловую отделку.

«Создайте атмосферу праздника, наслаждаясь вкусной едой и музыкой одновременно», — добавила компания в своих социальных сетях.

Эта оригинальная инициатива KFC в Канаде стала настоящим подарком для ценителей музыки и вкусной еды.

Ведра с курицей, которые теперь могут стать источником мелодий, привлекают внимание не только гурманов, но и коллекционеров.

В эпоху цифровых технологий возврат к винилу звучит особенно заманчиво, и KFC, продвигая эту идею, удачно сочетает гастрономию с искусством.

Каждая из десяти уникальных крышек — это не просто элемент упаковки, а настоящий магнит для внимания.

Любовь к музыке и праздничному настроению воплощена в тщательно подобранных композициях, которые идеально вписываются в новогоднюю атмосферу.

Действительно, что может быть лучше — насладиться сочной курицей под знакомые мелодии, создавая вокруг себя настроение праздника.

Ожидается, что такая креативная задумка вызовет повышенный интерес и у множества поклонников бренда.

В компании надеются, что коллекционная партия станет желанным приобретением для многих, добавив еще один штрих к праздникам и семейным сборам.

KFC продолжает удивлять своим подходом, ставя на пересечение гастрономии и культуры.

