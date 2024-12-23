Джастин Трюдо осуществил значительные изменения в своем кабинете, добавив восемь новых министров

Одним из наиболее важных назначений стало избрание Аниты Ананд на пост министра транспорта и внутренней торговли.

Она ранее возглавляла Совет казначейства и работала в Министерстве транспорта.

Ее место займет Жинетт Петипа-Тейлор, в прошлом министр по делам ветеранов.

Гэри Анандасангари, занимавший должность министра по взаимодействию с коренными народами, теперь ответит за развитие северных территорий, заменив Дэна Вандаля, который вышел из правительства.

Также покинул министерство Рэнди Буассоно по состоянию здоровья, его замещает Стив Маккиннон, сохранивший свой пост в Минтруде.

В кабмине Трюдо впервые представлены еще восемь членов Либеральной партии.

Натаниэль Эрскин-Смит станет министром жилищного строительства, а Дэвид Макгинти возглавит Министерство общественной безопасности.

Недавние отставки лидеров правительства вызвали критику со стороны оппозиции, и некоторые члены Либеральной партии призвали Трюдо уйти с поста председателя.

Вечером того же дня он заявил, что не намерен покидать свою должность.

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