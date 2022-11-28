Кто придумал Новый год: история появления праздника

Новый год – особенный праздник со странными традициями. А задумывались ли вы, почему его обожают и взрослые, и дети? Да потому что в это время происходят чудеса.

Новый год – особенный праздник со странными традициями. А задумывались ли вы, почему его обожают и взрослые, и дети? Да потому что в это время происходят чудеса. Правда, чтобы мечты сбылись, все ждут полночь, потом всю ночь наслаждаются закусками и выбрасывают деньги на воздух, чтобы посмотреть на сверкающее в небе чудо. Откуда взялась традиция гулять всю ночь, дарить подарки и наряжать елку?

Традиции помпезно встречать приход Нового года уже около 4 тысячелетий. Сегодня праздник начинается вечером 31 декабря – в последний день уходящего года и продолжается до утра 1 января. У всех есть общие обычаи: создать предновогоднюю суету и беготню по магазинам за подарками, устроить вечеринку, приготовить традиционные новогодние блюда и посмотреть фейерверки.

Самые ранние празднования начались примерно 4 тысячи лет назад в Вавилоне. Но тогда они встречали Новый год весной после дня весеннего равноденствия. В языческой Руси этот праздник также припадал на весну, когда пробуждалась природа, и нужно было готовиться к посевной. После Крещения Руси Новый год был назначен на 1 марта, а еще через несколько столетий церковь утвердила началом года 1 сентября. Новый год отмечали в Месопотамии, Древнем Риме, в Египте. У многих древних народов гулянья продолжались около недели. Все это время нельзя было работать. Нам повезло меньше – официальный выходной только один, но потребность гулять неделю или две осталось на подсознательном уровне.

Почему же сегодня праздник так нелогично начинается посреди зимы? Раньше Новый год начинался в день весеннего равноденствия. Год был поделен на 10 месяцев и состоял из 304 дней. Этот давний римский календарь был создан в восьмом веке до н. э. Ромулом – основателем Рима. Календарь был каким-то хаотическим, без точного количества дней и определенной последовательности месяцев. Позже царь Нума Помпилий добавил еще два зимних месяца – январь и февраль.

Много веков календарь не уточняли, не синхронизировали с солнцем. Новый император Юлий Цезарь заметил эту проблему и обратился за консультацией к самым известным астрономам и математикам того времени. После внесения правок, с 46 года до нашей эры мир стал пользоваться новым юлианским календарем. В рамках своей реформы Цезарь сделал началом года 1 января. Месяц он выбрал на честь своего тезки – Януса, римского бога начала. Календарь близок к современному григорианскому, но все равно был неточен.

Откуда появилась традиция празднования Нового года у нас? Не все передовое принятое в Европе приживалось на Руси. Поэтому в 1699 году Петр I специально издал указ о праздновании нового года 1 января. Все другие даты запретил и строго следил за соблюдением. Кроме того, он решил, что праздник должен быть окрашен атрибутикой. Приказал, чтобы на всех больших улицах, у домов знатных людей сосновые и можжевеловые деревья были украшены. Бедные люди должны украсить хотя бы по веточке. Привычных елочных игрушек тогда не было. Наряжали деревья конфетами, орехами, фруктами и овощами.

Традиция выходить в новогоднюю ночь на главную площадь тоже началась в 1700 году. Петр I ввел традицию светского празднования, а не церковного, как было до этого. С этого дня зашумели гулянья, забавы, веселье и прогремели огни фейерверка. Люди танцевали, поздравляли и дарили подарки.

Григорианский календарь был принят в 1582 году, но Россия не спешила идти в ногу с миром и жила по юлианскому. После прихода большевиков к власти в 1918 году вышел декрет о реформе. Документ вступил в силу 1 февраля. В нем говорилось, что после 31 января идет не первое число, а 14 февраля, за ним 15 и т.д. На 13 дней сместилось и Рождество – вместо 25 декабря стало 7 января. То, что факт переноса даты Рождества не нравится церкви, не сильно волновало власть. Это было даже на руку – разрушить основы христианской веры.

Советская власть планировала создать новые праздники, поэтому они в 1929 году отменили Рождество и Новый год. Однако через несколько лет появилось предложение вернуть празднование Нового года. Детям и взрослым не хватало радостных событий, которые помогли бы пережить суровую зиму. 31 декабря 1935 в школах и детских садах детям организовали хороводы около елки. На прилавках появились елки и елочные украшения, в дома вернулось ощущение праздничной атмосферы и веселья. Но до 1949 года 1 января оставался рабочим днем. Празднование старого Нового года – это привычка, которая осталась в памяти народа, до того как приплюсовали 13 дней. Поколение, которое застало реформу календаря, не могло быстро отказаться от традиции и какое-то время вспоминали дату в ночь с 13 на 14 января. Сегодня многие из нас не отказываются от лишнего повода устроить праздник и продолжают отмечать старый Новый год.