С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Наша зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Новый год всегда дарит ощущение волшебства и сказки, все мечтают о том, как достичь желанных целей, сделать шаг навстречу счастью, подарить радость близким. Начните с малого: поздравьте близких, друзей, коллег, родителей с этим днем прямо сейчас!

В этот день русская православная церковь также поминает преподобного Илию Муромца, мощи которого покоятся в катакомбах Киево-Печерской лавры.

Современный календарь берет начало от древнеримского юлианского календаря, который был введен с 1 января 45 года до нашей эры в результате реформы, осуществленной в 46 году до нашей эры Юлием Цезарем.

1 января 1968 года на Центральном телевидении СССР впервые вышла в эфир информационная программа «Время», которая почти четверть века была главным инструментом информирования сотен миллионов советских людей.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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