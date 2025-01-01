Нетаньяху поздравил с Новым годом на русском языке

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовал поздравление с Новым годом на русском языке, отметив важность этой традиции, которая укоренилась в стране благодаря выходцам из бывшего Советского Союза.

Хотя 1 января не признано официальным праздником, его отмечают многие жители Израиля.

Сообщение с пожеланием «С Новым годом!» было размещено в социальной сети X (ранее известной как Twitter). Рядом с русским текстом появилась надпись на иврите: «С Новым гражданским годом!», что подчеркивает растущее признание традиции празднования 1 января.

Обычай отмечать Новый год в этот день стал распространяться в Израиле с конца XX века, когда в страну прибыло большое число иммигрантов из СССР. Несмотря на отсутствие официального статуса, многие израильтяне используют возможность взять выходной за счет собственного отпуска, чтобы отметить праздник.

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