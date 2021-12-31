«Формула любви»: последняя новогодняя премьера Советского Союза

Загадайте желание, включите телевизор или компьютер. И посмотрите «Формулу любви»! Зарядитесь хорошим настроением на год вперед! И всё станет возможным, практически в «уно моменто»!

С чем у нашего человека ассоциируется Новый Год? С апельсинами-мандаринами, салатом «Оливье», и безусловно, с бессмертным фильмом «Ирония Судьбы», моим сверстником, который стал атрибутом новогоднего празднования вот уже без малого полвека…

Но я сегодня не о нем. Если честно, да простят меня его фанаты, поднадоел… Ведь любую гениальную вещь можно сделать докучливой, если ее постоянно навязывать и мельтешить ею перед глазами. Так, на мой взгляд, произошло и с «Иронией». Ибо если сделан ремикс, то, на мой субъективный взгляд, оригинал уже поистрепался…

И вот, знаете, опять-таки, мое мнение таково, что на фоне перипетий в жизни Жени Лукашина мы почему-то не отдаем новогодней дани другому замечательному фильму, вышедшему на экраны тоже в канун Нового Года. Нового 1985, с которого и началась свистопляска в нашей некогда великой и могучей стране…

Вспомним сегодня этот замечательный фильм, который давным-давно разобран на цитаты, реплики из которого стали частью словарного запаса многих из нас… Ну, например: «Кто ест мало, живёт долго, ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе», «Меня предупреждали, что пребывание в России действует разлагающе на неокрепшие умы», «Статуя здесь ни при чём. Она тоже женщина несчастная. Она графа любит», «Любовь, Фимка, это у них «амор». Амор, и глазами так — у-у-у!». Ну, и наконец, самое-самое родное и любимое: «А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь, что ли? Зачем нам кузнец?»

Правильно! Вы, я знаю, точно догадались, о каком великом и совершенно потрясающем фильме пойдет речь. «Формула любви»! Да, именно и приключениях графа Калиостро в России. И именно этот фильм впервые вышел на наши экраны 30 декабря 1984 года. А значит, мы им наслаждаемся уже целых 37 лет. Больше трети века, друзья-товарищи!

Ну, а для тех, кто пребывает в юном возрасте и пока что в сумрачном неведении о сем шедевре, в двух словах перескажу сюжет. Тезисно. Итак, некий маг и волшебник, а говоря сегодняшними словами, просто авантюрист – граф Калиостро, удирает от потемкинских гвардейцев и по иронии судьбы (но совсем другой, не новогодней) оказывается в некой российской глубинке. Там обалдевший от счастья и ужаса народ становится свидетелем сеансов гипноза и попыток оживить статую. Все это живо, весело, добродушно и залихватски смешно!

Позволю себе небольшое отступление. За 60 с лишним лет до выхода этого фильма на экраны, Алексей Толстой, автор «Аэлиты» и «Хождения по мукам», а также любимейшей сказки всех детей «Буратино», написал тетралогию о графе Калиостро. Первая книга называлась «Лунная сырость». В ней богатый помещик-холостяк всю свою жизнь сосредоточил в мечте о недосягаемой любви, навеянной ему портретом покойной троюродной сестры, которую он воскресил при помощи одного чародея, но не смог полюбить. В результате он поджег ее в спальне, а тихую радость нашел в жене чародея. Разумеется, после многих бурь и терзаний.

И если бы Марк Захаров взял этот сюжет за основу, мы бы имели в арсенале какой-то депрессивный фильм ужасов. Но я не устану повторять, что мы имеем дело с гением. А значит, новогодний ужастик нам не нужен, подобно кузнецу на сеновале.

Марк Захаров с помощью потрясающего драматурга Григория Горина так обыграли сюжет, что в итоге мы наслаждаемся неповторимой и нестареющей комедией. Гениально, согласитесь!

Да и герои добавлялись порой спонтанно. Первоначально, по уже написанному сценарию, у графа Калиостро не было никакого слуги. Однако великолепный Александр Абдулов очень хотел сыграть в этой картине. И он, не мудрствуя, обратился с просьбой напрямую к Марку Захарову и Григорию Горину. Последним ничего не оставалось, как придумать графу Калиостро слугу, который был назван Жакобом и которого, собственно, и воплотил на экране Александр Гаврилович. Который Абдулов.

Он же, в дуэте с композитором Григорием Гладковым, и спел незабываемую «Неаполитанскую песню». Помните, да? «Mare Bella Donna, che un bel canzone…» И так далее. Гладков, соответственно пел за Семена Фараду.

Пересказывать весь сюжет нет смысла. Добавлю лишь, что миром все-таки правит любовь. И статуя Галатеи, так красиво оживленная графом Калиостро, стала весьма востребованной в кинематографе барышней. У нее образовалась весьма солидная фильмография: она замечена в фильме «Бег», её можно было увидеть перед незабвенным случайно «похороненным» Бубликовым в «Служебном романе», также «актриса» засвидетельствовала свое почтение в бане в комедии «Старый Новый год», а также побывала в гостинице в фильме «Вечерний лабиринт» и в приемной Вассы Железновой в фильме «Васса». Вот какая активная Галатея, оживленная силой любви! И Калиостро – это вам не Пигмалион, тут все серьезно!

Две замечательные русские глубинки запечатлены в фильме: село Авдотьино, что в Московской области, и деревня Ляхово, находящаяся в той же, Московской области. Ныне поместье, усадьба, в которой проходили съемки, практически запущено, и невероятная красота и история земли российской разрушается. Это, безусловно, неимоверно жалко.

Но в преддверии Нового Года, я все же хочу сказать о другом. Даже не сказать – пожелать всем нам. Пусть каждый из нас найдет либо откроет в наступающем году ту формулу любви, которая сделает его счастливым человеком. Любовь многогранна. Она во всем – в отношении к родителям, детям, коллегам, животным, природе, окружающим нас вещам. Ибо любовь есть Бог, а значит всё, что создано в этом мире – Его промысел.

А в целом, «Я вам про что толкую? Про смысл бытия! Для чего живет человек на земле?» А вот для чего! Пусть каждого из нас в преддверии боя курантов посетит вдохновение, которое поможет нам не сломаться, заставит поверить в чудеса, в возможность и реальность самого загадочного и казалось бы неразрешимого.

А поэтому, загадайте желание, включите телевизор или компьютер. И посмотрите «Формулу любви»! Зарядитесь хорошим настроением на год вперед! И всё станет возможным, практически в «уно моменто»!

У Марка Захарова это, кстати, четвертая новогодняя премьера. Его «12 стульев» вышли на экран 2 января 1977 года, а «Обыкновенное чудо» мы увидели 1 января 1979 года. Да и «Тот самый Мюнхгаузен» – новогодний. Премьера состоялась 1 января 1980 года.

С наступающим! И огромное спасибо двум гениям нашей современности – Марку Захарову и Григорию Горину за нестареющий шедевр! А Александре Захаровой – поздравления от всех сотрудников нашего издания! С Новым, 38-м, годом, милая Фимка!