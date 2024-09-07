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Деятельность Канадской медиа группы Гуляем по Монреалю: а вы бывали в красной комнате?
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Гуляем по Монреалю: а вы бывали в красной комнате?

Виктория Христова Сен 7, 2024 Деятельность Канадской медиа группы, Новости Комментарии к записи Гуляем по Монреалю: а вы бывали в красной комнате? отключены 4 Просмотров

Ла-Сала-Росса, известная также как «Красная комната», является культовой достопримечательностью Монреаля уже почти 80 лет.

 

Она была построена в 1932 году в районе Плато Мон-Руаяль и изначально служила местом сбора для левых евреев.

В 40-х и 50-х годах здесь проходили встречи рабочих кружков и исторических личностей, таких как Элеонора Рузвельт и Поль Робсон.

На протяжении десятилетий «Красная комната» была центром политической, культурной и развлекательной жизни прогрессивного населения Монреаля.

В последние 30 лет помещение перешло в распоряжение испанской общины города и используется как общественный центр «Сентро Эспаньол».

Ла-Сала-Росса — это уютная комната на втором этаже, вмещающая около 250 человек и окрашенная в красные тона.

Здесь проводятся разнообразные мероприятия: от поэтических чтений до инди-рок-концертов и танцевальных вечеров.

Каждый четверг здесь звучит живое фламенко, а в другие вечера выступают популярные музыкальные группы.

Своей долгой историей и разнообразием мероприятий Ла-Сала-Росса продолжает оставаться важным культурным центром Монреаля, привлекая множество людей и сохраняя свою актуальность на протяжении почти века.

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