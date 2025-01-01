Доступные дома: можно ли купить дом в окрестностях Монреаля менее чем за 450 000 долларов?

Есть ли в Квебеке места, доступные для семей? По какой цене жилье может себе позволить семья из Квебека, если они могут получить потеку на дом не более чем за 450000$? В каком городе может быть расположен ваш следующий объект недвижимости?

Salaberry-de-Valleyfield (77 км)

Сейчас там продается дом за 499900$ , 1990 года постройки с 3 спальнями.

Муниципалитет Салаберри-де-Валейфилд, расположенный недалеко от границы с Онтарио, по-прежнему предлагает множество вариантов для тех, кто ищет дом стоимостью менее 450 000 $. И это несмотря на резкий рост цены (97%), зафиксированный в этом городе за последние пять лет.

За первые 10 месяцев 2024 года в этом городе с населением 44 500 жителей было продано 390 домов по средней цене 390 000 $.

За эту цену покупатели приобретали дом, средний год постройки которого был 1972.

Granby (80 км) Расположенный на юге от Монреаля, Грэнби по-прежнему предлагает хорошие возможности для тех, кто хочет жить в Estrie , но не может позволить себе стоимость дома в Бромонте, его богатом соседе.

Сейчас там продается дом за 449900$ , 1974 года постройки с 3 спальнями.

В этом городе с населением 70 300 жителей, наиболее известном своим зоопарком, в период с января по октябрь 380 объектов перешли из рук в руки. Цена этих сделок составила в среднем 415 500 $. Средний возраст этих домов составил 45 лет. Около четверти (24%) населения говорят, что уходят из дома на работу до 7 часов утра.

Средняя цена домов на одну семью в Грэнби выросла на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако за последние пять лет медианная цена выросла вдвое !! Contrecœur ( 60км) На берегу реки Святого Лаврентия, небольшой муниципалитет Контрекёр предлагает хорошие возможности стать домовладельцем для пары с доходом, средним по провинции (108 000 долларов на семью до уплаты налогов).

За первые 10 месяцев 2024 года здесь было продано 143 дома. Из этого количества почти половина (46%) нашла покупателя по цене ниже $450 000 . Эти дома были построены относительно недавно в 2003 году.

Сейчас там продается дом за 399900$ , 1966 года постройки с 3 спальнями.

Saint-Jérôme (54 км)

Прямо у подножия Лаврентийских гор Сен-Жером по-прежнему предлагает возможности приобрести дом на одну семью стоимостью менее 450 000 $. Сейчас там продается дом за 429900$ , 2001 года постройки с 3 спальнями. Из 562 домов, перешедших из рук в руки в течение первых 10 месяцев года, 47% или 266 из них были проданы менее чем за 450 000 долларов. Средний возраст этих домов составлял около 48 лет. По данным APCIQ, средняя цена домов на одну семью в этом регионе выросла на 4% с прошлого года и на 95% за последние пять лет.

Монреаль (25 км) В Монреале, за некоторыми исключениями, только дальний восток острова, в районе Rivière-des-Prairies/ Pointe-aux-Trembles, позволяет семье без особых трудностей найти жилье стоимостью менее 450 000 $.