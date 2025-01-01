Доступные дома: можно ли купить дом в окрестностях Монреаля менее чем за 450 000 долларов?

Отдалившись от центра города, покупка дома остается возможной для семьи со средним доходом.
Есть ли в Квебеке места, доступные для семей? По какой цене жилье может себе позволить семья из Квебека, если они могут получить потеку на дом не более чем за 450000$? В каком городе может быть расположен ваш следующий объект недвижимости?
Salaberry-de-Valleyfield (77 км)
Сейчас там продается дом за 499900$ , 1990 года постройки с 3 спальнями.
Муниципалитет Салаберри-де-Валейфилд, расположенный недалеко от границы с Онтарио, по-прежнему предлагает множество вариантов для тех, кто ищет дом стоимостью менее 450 000 $. И это несмотря на резкий рост цены (97%), зафиксированный в этом городе за последние пять лет.
За первые 10 месяцев 2024 года в этом городе с населением 44 500 жителей было продано 390 домов по средней цене 390 000 $.
За эту цену покупатели приобретали дом, средний год постройки которого был 1972.
Granby (80 км)
Расположенный на юге от Монреаля, Грэнби по-прежнему предлагает хорошие возможности для тех, кто хочет жить в Estrie , но не может позволить себе стоимость дома в Бромонте, его богатом соседе.
Сейчас там продается дом за 449900$ , 1974 года постройки с 3 спальнями.
В этом городе с населением 70 300 жителей, наиболее известном своим зоопарком, в период с января по октябрь 380 объектов перешли из рук в руки. Цена этих сделок составила в среднем 415 500 $.
Средний возраст этих домов составил 45 лет. Около четверти (24%) населения говорят, что уходят из дома на работу до 7 часов утра.
Средняя цена домов на одну семью в Грэнби выросла на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако за последние пять лет медианная цена выросла вдвое !!
Contrecœur ( 60км)
На берегу реки Святого Лаврентия, небольшой муниципалитет Контрекёр предлагает хорошие возможности стать домовладельцем для пары с доходом, средним по провинции (108 000 долларов на семью до уплаты налогов).
За первые 10 месяцев 2024 года здесь было продано 143 дома. Из этого количества почти половина (46%) нашла покупателя по цене ниже $450 000 . Эти дома были построены относительно недавно в 2003 году.
Сейчас там продается дом за 399900$ , 1966 года постройки с 3 спальнями.
Saint-Jérôme (54 км)
Прямо у подножия Лаврентийских гор Сен-Жером по-прежнему предлагает возможности приобрести дом на одну семью стоимостью менее 450 000 $.
Сейчас там продается дом за 429900$ , 2001 года постройки с 3 спальнями.
Из 562 домов, перешедших из рук в руки в течение первых 10 месяцев года, 47% или 266 из них были проданы менее чем за 450 000 долларов. Средний возраст этих домов составлял около 48 лет. По данным APCIQ, средняя цена домов на одну семью в этом регионе выросла на 4% с прошлого года и на 95% за последние пять лет.
Монреаль (25 км)
В Монреале, за некоторыми исключениями, только дальний восток острова, в районе Rivière-des-Prairies/ Pointe-aux-Trembles, позволяет семье без особых трудностей найти жилье стоимостью менее 450 000 $.
Особенно это касается района Пуэнт-о-Трембль (PAT), где с января по октябрь 2024 года было зарегистрировано 118 транзакций по средней цене 461 250 долларов США. Из лота, по нашим данным, 53 дома или 45% из них проданы менее чем за $450 000.
Соседний район Pointe-aux-Prairies также кажется богатым на возможности. Треть (31,6%) из 136 проданных домов проданы ниже этой цены. По сравнению с PAT, в этом районе представлены более свежие дома, возраст которых составляет около 30 лет, а не пятидесяти, как в остальном районе. По сравнению с прошлым годом медианная цена выросла на 7% и 60% за последние пять лет.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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