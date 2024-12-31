В Эдмонтоне признали, что Александр Овечкин является величайшим голеадором в истории НХЛ. Его феноменальные достижения в сезоне 2024 года и выдающееся начало кампании привлекли внимание хоккейного сообщества.

Уважение и признание таланта Овечкина неуклонно растут. После его впечатляющего старта в 2024 году Эдмонтон официально провозгласил его величайшим бомбардиром в истории лиги. Этот титул стал возможен благодаря его великолепным выступлениям, что стало знаковым моментом для НХЛ.

«То, что делает Овечкин, невозможно игнорировать. Он является образцом для всех хоккеистов, а его достижения в НХЛ говорят сами за себя. Это настоящая легенда», — отметил один из представителей клуба «Эдмонтон Ойлерс». В этом сезоне Овечкин продолжает удивлять своих поклонников, уже забросив 39 шайб, из которых 15 — в текущем сезоне. Это подчеркивает его исключительный стиль игры и страсть к хоккею, несмотря на возраст и травмы.

«Я всегда мечтал выступать на высшем уровне. Сейчас я чувствую себя отлично и готов помочь команде», — заявил Овечкин. Он пропустил игры с 18 ноября, но теперь, после реабилитации, готов выйти на лед в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

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