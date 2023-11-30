Гуляем по Монреалю: масонский мемориальный храм

Монреальский масонский мемориальный храм является одной из главных исторических и архитектурных достопримечательностей нашего Монреаля.

Он расположен на углу улицы Шербрук и Сен-Марк в районе Голден Сквеа Майл. С 1895 года масонской орден в Монреале использовал многофункциональное здание на улице Дорчестер, где Масонский храм занимал лишь часть помещений. Однако со временем возникла необходимость в строительстве нового просторного сооружения, которое стало бы Мемориалом в честь погибших масонов в Первой мировой войне. Таким образом, начался проект по строительству масонского мемориального храма в Монреале.

Финансирование проекта заняло много лет, и только к 1928 году было собрано достаточно средств. Главным архитектором нового храма стал Джон Смит Арчибальд, который также осуществлял контроль за строительством. 22 июня 1929 года прошла торжественная закладка краеугольного камня, а уже 12 февраля 1930 года Великая ложа Квебека провела свое первое заседание в новом храме.

Монреальский масонский мемориальный храм был высоко оценен как архитектурное сооружение. В 1930 году он получил хвалебную статью в «Журнале для архитектурных, инженерных и подрядных интересов Канады», а в 1931 году награду от Королевского архитектурного института Канады за монументальные здания. В 2001 году храм получил статус национального исторического памятника Канады.

Главный фасад сооружения (на Шербрук-стрит) состоит из базовой части, основной, антаблемента и фронтона. Базовая часть, облицовка которой выполнена в технике известной как «рустика» (рустованный фасад), имеет четыре прямоугольных окна и расположенный по центру парадный вход с массивной бронзовой дверью.

По бокам от главного входа располагаются две свободно стоящие символические колонны, увенчанные двумя сферами – земной и небесной. Базовую часть от основной отделяет пояс, украшенный декоративной резьбой и словами – FIDES, VERITAS, CARITAS, LIBERTAS, SPES (в переводе с латыни означает – Вера, Правда, Милосердие, Свобода и Надежда).

Основная часть имеет портик с четырьмя рифлеными ионическими колоннами, между которыми располагаются пять бронзовых факелов. На антаблементе выгравирована надпись – Masonic Memorial Temple, а треугольный фронтон украшен скульптурным изображением герба масонов.

Монреальский масонский мемориальный храм является прекрасным примером элегантного стиля бозар в Канаде. Фасады здания облицованы куинстонским известняком.