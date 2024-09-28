С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает солнечная суббота. Утром 18°C, Днём 20°C, Вечером 17°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day), или Всемирный день борьбы с бешенством, учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства (Global Alliance for Rabies Control) и ежегодно отмечается 28 сентября, начиная с 2007 года, при поддержке множества здравоохранительных организаций.

28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации (International Day for Universal Access to Information) – памятная дата, учреждённая ЮНЕСКО в 2015 году. Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году также включила эту дату в список своих международных дней.

В этот день в Китае отмечается День рождения Конфуция, или День национального учителя. Конфуция (кит. 孔子, ок. 551 до н. э. — 479 до н. э.) — древнего философа, оказавшего огромное влияние на мировоззрение всей китайской цивилизации, — китайцы чтят уже более двух с половиной тысяч лет.

28 сентября Чехия празднует день своего покровителя, святого Вацлава (чешск. — Svatý Václav), этот день является также Днем чешской государственности (Den české státnosti). В стране это государственный праздник. Официально он был учрежден в стране Палатой депутатов в 2000 году.

В этот день отмечается память святого Никиты Готфского, которого православная церковь почитает в лике великомученика. На Руси на Никиту в деревнях начинался забой гусей, откормленных за лето. Дикие гуси в это же время улетали в теплые края, и охотники выходили на последний промысел. Птица шла и на продажу, и на крестьянский стол. Главным блюдом в этот день был, конечно, печеный гусь.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

Кстати, это последние выходные сентября! Проведите их незабываемо!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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