Пять лет без Марка Захарова… Памяти Гения…

Пять лет прошло со дня невероятно скорбной даты в истории театра, кинематографа, в жизни поклонников настоящего классического «Ленкома»…

Пять лет нет с нами Марка Анатольевича Захарова – гениальнейшего режиссера, сценариста, художественного руководителя, публициста, писателя, преподавателя… Да просто нет гениального человека!

Марк Захаров – это «Доходное место» в театре Сатиры, с постановки которого и начался его звездный путь в режиссуру. Это «Банкет», «Разгром», «Темп 1929», «Матушка Кураж и ее дети», «Чудак-человек», поставленные там же.

Марк Захаров – это «Автоград-XXI», «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Три девушки в голубом», «Чайка», «Жестокие игры», «Город миллионеров», «Ва-банк», «Вишневый сад», «Фальстаф и принц Уэльский», «Пер Гюнт», «День опричника», «Вальпургиева ночь», «Попрыгунья»… Этот список можно продолжать и продолжать…

Марк Захаров – это «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона»… Классика кинематографа, фильмы, которые срежиссировал наш Гений.

Марк Захаров – это «Узник Замка Иф», «Звезда пленительного счастья», «Земля Санникова», «Честь имею», «Белое солнце пустыни». Фильмы, сценаристами которых он выступил.

Марк Захаров – это достигшие звездного Олимпа Чурикова, Абдулов, Броневой, Джигарханян, Збруев, Шанина, Караченцов, Янковский, Лазарев, Раков, Степанченко, Якунина, Железняк, Шагин… Этот список тоже можно вести долго-долго…

Марк Захаров – это «Контакты на разных уровнях», «Суперпрофессия», «Театр без вранья», «Ленком – мой дом», и наконец, «Театральная фантазия на тему… Мысли благие и зловредные». Книги, написанные Мастером и посвященные проблемам современной режиссуры, театра, кинематографа и всего нашего бытия в среде искусства.

Марк Захаров – это Народный артист СССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Герой Труда России, лауреат Государственной премии СССР, трех Государственных премий РФ, премии имени К.Станиславского, премий «Хрустальная Турандот» и «Триумф», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер ордена Дружбы народов, Святого Станислава… Наград, регалий, заслуженных за столько лет безукоризненной работы – много. И каждой – достоен Маэстро.

Марк Захаров – это преданный и любящий муж, проживший с единственной, любимой супругой, Ниной Лапшиновой, более 60 лет.

Марк Захаров – это великолепнейший отец, воспитавший невероятно талантливую, бесконечно интеллигентную и порядочную дочь – Александру. Человека, который остался единственным, кто не предал Мастера, кто не прогнулся под современные реалии театрального закулисья, кто остался настоящим Учеником, настоящим Человеком и настоящим Артистом в театре, носящим имя Марка Анатольевича.

Вас нет пять лет с нами, Марк Анатольевич! Но Вы есть – в фильмах и книгах, в спектаклях и различных программах. И очень часто у меня перед глазами стоит Ваша такая невероятная улыбка и Ваше «Здравствуйте!», которое дороже любых других слов!

Будем здравствовать, Марк Анатольевич! И дождемся торжества Искусства, которое нынешнее болото не сумеет затянуть в свои сточные воды!

Царствия Вам Небесного! Спасибо, что были! Спасибо, что есть!

Коллектив “Делового Монреаля” выражает свои искренние соболезнования Александре Захаровой. Мы помним, любим и чтим Вашего отца. Вечная память Мастеру!

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