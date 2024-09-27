С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает облачная пятница. Утром 17°C, Днём 19°C, Вечером 15°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день туризма (англ. World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО (The World Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолино (Torremolinos) и отмечается ежегодно 27 сентября.

День французского сообщества (French Community Holiday, фр. Fête de la Communauté française), празднуемый 27 сентября всем франкоговорящим населением Бельгии (то есть валлонами), отмечается в годовщину событий, когда борьба бельгийцев против голландской оккупации достигла кульминации и вылилась в революцию 1830 года.

Иезуиты – члены наиболее влиятельного в католической церкви монашеского ордена «Общество Иисуса», основанного в 1534 году в Париже Игнатием Лойолой для защиты интересов папства, борьбы с ересями и миссионерской деятельности. Орден был утвержден папой Павлом III 27 сентября 1540 года и построен на принципах единоначалия и строгого централизма, железной дисциплины и безусловного повиновения воле старшего.

27 сентября 1783 года, 241 год назад, на воду спущен первенец Черноморского флота России – парусный корабль «Слава Екатерины»

27 сентября отмечает свой День рождения поисковая система Google.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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