Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Президент Мексики укрепляет сотрудничество с новым премьер-министром Канады

Президент Мексики укрепляет сотрудничество с новым премьер-министром Канады

Виктория Христова Май 17, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 43 Просмотров

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поздравила Марка Карни с вступлением в должность премьер-министра Канады.

В ходе телефонного разговора лидеры обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание рабочим программам и развитию торговли в рамках соглашения Т-МЕС.

Как сообщает Министерство иностранных дел Мексики, Клаудия Шейнбаум отметила важность продолжения и расширения Программы временных сельскохозяйственных работников, которая способствует развитию обеих стран. Особое внимание было уделено значению торгового соглашения Т-МЕС (USMCA), укрепляющего конкурентоспособность Мексики, Канады и США на мировом рынке.

Обе стороны выразили готовность к дальнейшему углублению партнёрства, подчеркнув стратегическую значимость тесного взаимодействия для процветания всего североамериканского региона.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*