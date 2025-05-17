Президент Мексики укрепляет сотрудничество с новым премьер-министром Канады

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поздравила Марка Карни с вступлением в должность премьер-министра Канады.

В ходе телефонного разговора лидеры обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание рабочим программам и развитию торговли в рамках соглашения Т-МЕС.

Как сообщает Министерство иностранных дел Мексики, Клаудия Шейнбаум отметила важность продолжения и расширения Программы временных сельскохозяйственных работников, которая способствует развитию обеих стран. Особое внимание было уделено значению торгового соглашения Т-МЕС (USMCA), укрепляющего конкурентоспособность Мексики, Канады и США на мировом рынке.

Обе стороны выразили готовность к дальнейшему углублению партнёрства, подчеркнув стратегическую значимость тесного взаимодействия для процветания всего североамериканского региона.

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