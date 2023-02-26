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Новости В Мексике рассказали о решении энергетических вопросов с США и Канадой

В Мексике рассказали о решении энергетических вопросов с США и Канадой

Виктория Христова Фев 26, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Мексике рассказали о решении энергетических вопросов с США и Канадой отключены 26 Просмотров

Переговоры между Мексикой и ее партнерами по Североамериканскому торговому договору в области энергетики продвигаются

Переговоры между Мексикой и ее партнерами по Североамериканскому торговому договору в области энергетики продвигаются, и уже есть предварительные решения по трем из четырех вопросов, рассказала министр экономики Мексики Ракель Буэностро, 23 февраля передает La Jornada.

Она отметила, что есть предварительные договоренности по дизельному топливу, вопросам хранения топлива и по разрешениям в данной сфере. При этом, по ее словам, решения по вопросу распределения электроэнергии еще не принято.

Она выразила уверенность в том, что разногласия с США и Канадой, связанные с тем, что ряд аспектов энергетической политики Мексики несовместимы с представлениями партнеров, могут быть преодолены в 2023 году.

 

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