Массовый митинг в Квебеке: свыше 13 тысяч медиков и пациентов выступили против закона №2

В воскресенье более 13 тысяч человек — врачи, студенты-медики, пациенты и их сторонники — заполнили арену Bell Centre в Монреале, чтобы выразить протест против закона №2, принятого правительством партии CAQ.

Акция под названием Rassemblement 9/11/25 была организована четырьмя крупнейшими медицинскими федерациями Квебека — Fédération Médicale Étudiante du Québec (FMEQ), Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ) и Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Все они выступили единым фронтом под лозунгом Médecins unis pour la santé — «врачи, объединённые во имя здоровья».

Президент FMRQ доктор Луи-Шарль Дебьен подчеркнул, что сообщество медиков мобилизуется «ради судьбы своих пациентов». По его словам, новый закон правительства приводит к «авторитарному уклону», ослабляет систему здравоохранения, демотивирует медицинский персонал и ухудшает доступность и качество медицинской помощи.

Между выступлениями участников публику развлекала группа Le Doc Show, полностью состоящая из врачей. Каждое новое имя политика CAQ — Франсуа Лего или министра здравоохранения Кристиана Дюбе — встречалось громким свистом и криками неодобрения.

От имени студентов-медиков Квебека выступили Максан Пелетье-Лебрюн и Фелисия Харви. «Мы — врачи будущего, — сказала Харви. — И в будущем будет мало просто лечить пациентов. Мы должны будем исцелить саму систему здравоохранения».

Вице-президент FMRQ доктор Дари С. Джалаледин назвала министра Дюбе «учеником чародея», играющим со здоровьем квебекцев, и добавила, что новый закон «опасен и авторитарен». Президент региональной ассоциации врачей Лорантид, доктор Лин Кутюр напомнила собравшимся: «Мы здесь, потому что всё ещё верим — вопреки трудностям — в сильную, гуманную и справедливую систему здравоохранения, служащую своим пациентам».

Президент FMOQ доктор Марк-Андре Амио обратился к пациентам:

«К вам, кто доверяет нам своих детей и родителей, свои тревоги и боль… Вы заслуживаете большего, чем поспешно принятые законы и импровизированные решения. Вы заслуживаете систему, которая действительно заботится о вас».

У входа на арену также собралась группа горожан, выражающих поддержку врачам. Житель Лашина Франсуа Ланглуа сказал, что пришёл отстаивать «основные права человека»:

«Если бы речь шла о деньгах, я бы не пришёл. Но врачей сегодня превращают в тягловых животных с недостижимыми целями. Это не поведение ответственного правительства».

Ещё одна участница, представившаяся как Мартина, назвала закон №2 «возмутительным». Её отец — врач на пенсии, «посвятивший жизнь своим пациентам». Женщина пришла на митинг ради него, своей сестры, работающей в FMOQ, и ради защиты общественной медицины Квебека.

