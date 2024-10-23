Более 400 тысяч детей в Ливане находятся в опасных условиях — ЮНИСЕФ

Из-за атак Израиля в различных частях Ливана более 400 тысяч детей потеряли возможность получать образование и жить в безопасной обстановке, заявила представитель ЮНИСЕФ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки Салим Овэйс.

«В Ливане свыше 400 тысяч детей не имеют доступа к образованию и безопасным условиям жизни», — отметила она.

Овэйс подчеркнула, что дети страдают не только от ужасов войны, но и от различных психологических травм.

Многие из них нуждаются в специализированной помощи.

По ее словам, существует надежда, что школьники смогут вернуться к занятиям 4 ноября по постановлению правительства, но это зависит от ситуации на месте.

Она также отметила, что недопустимо, чтобы целое поколение детей столкнулось с нехваткой образования и общения.

Задача ЮНИСЕФ не ограничивается лишь гуманитарной помощью, но включает поддержку в области здравоохранения, продовольствия и образования.

Организация уже направила в Ливан свыше 170 тонн гумпомощи, включая медикаменты и предметы первой необходимости.

В условиях постоянных бомбардировок и миграции потребность в этой помощи будет возрастать.

Овэйс отметила, что организации необходимо дополнительно около $105 млн, и эта сумма будет лишь увеличиваться.

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