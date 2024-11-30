Премьер-министр Квебека заявил, что опасения Трампа по поводу иммиграции законны

Премьер-министр Франсуа Лего заявил, что согласен с Дональдом Трампом в вопросе иммиграции, но опасается разрушительного воздействия 25-процентных пошлин, объявленных избранным президентом, на экспорт Квебека.

В понедельник Трамп объявил, что введет 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, если они не ужесточат пограничный контроль, чтобы блокировать нелегальную иммиграцию и наркотики, такие как фентанил.

Это может затронуть все товары из Квебека, от авиации, лесного и сельского хозяйства до экспорта электроэнергии.

“Мы должны отнестись к этому серьезно”, – заявил Лего журналистам во вторник днем.

“Опасения Дональда Трампа по поводу иммиграции обоснованны”, – продолжил он, отметив, что в последние годы наблюдается значительное увеличение числа нелегальных иммигрантов, пересекающих границу из Канады в Соединенные Штаты.

Он потребовал четкого плана защиты границ от премьер-министра Трюдо, с которым он разговаривал в понедельник.

Тарифы на экспорт из Квебека означали бы “потерю десятками тысяч рабочих своих мест”, сказал Лего.

Однако сейчас не время говорить о возмездии, сказал он, поскольку Квебек находится в слабом положении: он экспортирует на 87 миллиардов долларов к югу от границы, но импортирует американскую продукцию всего на 43 миллиарда долларов.

Либералы Квебека (PLQ) призвали к назначению главного переговорщика для защиты интересов провинции со следующей администрацией Трампа, но Лего ждет, какую роль федеральное правительство позволит им сыграть.

Временный лидер PLQ Марк Тангуэй заявил, что угроза Трампа представляет серьезную опасность для экономики Квебека.

Федеральное правительство Трюдо уже предприняло шаги по восстановлению связей с окружением Трампа. Лего также объявил, что в начале этого года посетит Вашингтон.

Но Тангуэй настаивал на том, что необходимо срочно ускорить процесс.

Он не стал называть имен, но кандидат в лидеры PLQ Фредерик Бошемин порекомендовал Раймонда Башана.

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