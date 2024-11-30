ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА И НА НАШЕЙ ЁЛКЕ!

Только три дня билеты со скидкой на все представления на 21, 22 и 23 декабря
Дорогие родители, спешите! В эту пятницу, субботу и воскресенье у вас есть редкая возможность “сэкономить” на детях!
Только три дня билеты со скидкой на все представления на 21, 22 и 23 декабря.
Если вы пропустите, детей в каникулы придётся развлекать самим!
Помните, на наши ёлки билеты нужны ТОЛЬКО детям!
Мы предлагаем вам сэкономить на взрослом билете и “избавиться” от детей на целых два часа. Пока они, счастливые, веселятся на уникальном новогоднем квесте с любимыми героями, участвуют в приключениях и в поиске подарков, вы наконец-то отдохнёте, насладитесь вкусными пирожными, приятной встречей с друзьями и нашей Рождественской ярмаркой.
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Торопитесь! Волшебные места уходят быстрее, чем мандарины со стола на Новый год!
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