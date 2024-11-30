ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА И НА НАШЕЙ ЁЛКЕ!

Мы предлагаем вам сэкономить на взрослом билете и“избавиться”от детей на целых два часа. Пока они, счастливые, веселятся на уникальном новогоднем квесте с любимыми героями, участвуют в приключениях и в поиске подарков, вы наконец-то отдохнёте, насладитесь вкусными пирожными, приятной встречей с друзьями и нашей Рождественской ярмаркой.