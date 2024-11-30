Канадский рынок жилья начнет набирать обороты в 2025 году

Эксперты прогнозируют, что рынок сбыта жилья появится почти в половине регионов страны.

Канадский рынок жилья ожидают значительные изменения в 2025 году, поскольку ожидается, что снижение процентных ставок, осуществленное в конце 2024 года, вызовет возобновление активности.

По данным RE/MAX Canada, в среднем по стране цены на жилье, по прогнозам, вырастут на 5%, при этом активность продаж возрастет в 33 из 37 опрошенных регионов. Это связано с тем, что покупатели жилья, особенно впервые приобретающие его, возвращаются на рынок на фоне улучшения условий кредитования.

“Несмотря на сохраняющиеся проблемы с доступностью жилья, последовательное снижение процентных ставок и изменения в процедуре стресс-тестирования ипотечных кредитов являются крайне необходимой передышкой для тех, кто хочет выйти на рынок”, – сказал президент RE/MAX Canada Кристофер Александер. – Однако увеличение продаж в сочетании с ограниченным запасом почти всегда приводит к росту цен, и мы ожидаем, что эта тенденция проявится практически на всех канадских рынках жилья”.

Опрошенные регионы выявили ряд изменений на рынке в 2025 году. RE/MAX Canada ожидает, что 44% регионов будут отдавать предпочтение продавцам, включая такие ключевые регионы, как Виктория и Большой Ванкувер в Британской Колумбии, Эдмонтон в Альберте и Галифакс в Новой Шотландии.

Между тем, ожидается, что в 33% регионов, включая Торонто и Оттаву в провинции Онтарио, условия будут сбалансированными. На рынки, пользующиеся спросом у покупателей, такие как Питерборо, Маскока и Халибертон в провинции Онтарио, придется 17% рынка.

Ожидается, что покупатели жилья, впервые приобретающие жилье, будут играть значительную роль в стимулировании рыночной активности в 2025 году, по данным брокеров RE/MAX в 81% опрошенных регионов. Многие покупатели из этой демографической группы ищут таунхаусы или бунгало, в то время как те, кто переезжает, ориентируются на более просторную недвижимость. С другой стороны, пенсионеры в основном стремятся сократить размер, но в Калгари по-прежнему наблюдается спрос на более крупные кондоминиумы и виллы среди этой группы.

Потребительские предпочтения также меняются: 47% канадцев отдают предпочтение недвижимости в районах, менее уязвимых к изменению климата, что на 14% больше, чем в 2024 году. Доверие к работе с профессионалами в сфере недвижимости также растет: 62% респондентов, участвовавших в опросе, подтвердили ценность привлечения брокеров или агентов к процессу покупки или продажи.

Региональные прогнозы показывают различия в ожиданиях роста цен и объема продаж. В Британской Колумбии и Альберте цены, по прогнозам, вырастут на 3-10%, что связано с повышением активности продаж в таких районах, как остров Ванкувер и Эдмонтон.

На рынках Онтарио рост цен будет более умеренным – от 0,1% в Торонто до 10% в округе Симко, в то время как в Атлантической Канаде ожидается рост цен до 8% в таких регионах, как Труро и округ Колчестер.

Несмотря на сохраняющиеся проблемы с доступностью жилья, более низкие ставки по ипотечным кредитам и новые варианты рассрочки на 30 лет, по-видимому, повышают доверие покупателей. Около 49% считают, что приобретение жилья в собственность возможно, в то время как 40% рассматривают возможность переезда в более доступные районы.

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