Квебек реформирует систему расчёта арендной платы: базовая ставка на 2026 год установлена в 3,1%

Трибунал по вопросам жилищной аренды (Tribunal administratif du logement, TAL) опубликовал рекомендованную базовую ставку для индексации арендной платы в 2026 году — 3,1%. После прошлогоднего рекордного показателя в 5,9% новая цифра выглядит умеренной, однако остаётся третьей по величине за последние двадцать лет.

По мнению специалистов, причина повышения очевидна: сильная инфляция 2022–2023 годов нарушила баланс прежней системы, заставив власти пересмотреть формулу расчёта. Цель реформы — снизить волатильность и вернуть предсказуемость на рынок аренды.

Новая методика

Прежняя таблица из 13 показателей, действовавшая почти сорок лет, упразднена. Её заменил упрощённый механизм, основанный на четырёх ключевых параметрах: инфляции, налогах, страховых расходах и капитальных ремонтах.

Главное новшество — учёт среднего уровня инфляции за три года, а не за один, как ранее. Это должно защитить рынок от резких скачков цен. Таким образом, временные инфляционные всплески не будут автоматически превращаться в непосильные повышения арендной платы.

Сигнал владельцам: пора ремонтировать

Отдельным элементом реформы стала новая норма для финансирования капитальных работ — 5% в год. TAL подчёркивает, что цель — стимулировать обновление стареющего жилого фонда.

Долгие годы слабая окупаемость ремонтов подталкивала некоторых собственников к ожиданию смены жильцов и к спорным практикам вроде «реновикций». Теперь государство сигнализирует: инвестировать в обслуживание выгоднее, чем откладывать.

Реакция сторон

Ассоциация владельцев недвижимости CORPIQ поддержала упрощение системы, но опасается, что 5% недостаточно для покрытий крупных работ. В то же время правозащитная организация RCLALQ считает, что новая формула грозит ростом нагрузки на социально уязвимые семьи и настаивает на введении ограничительных верхних порогов.

Долгосрочная цель — стабильность

Расчёт нынешней ставки основан на среднем росте потребительских цен: 4,5% в 2023‑м, 2,3% в 2024‑м и 2,4% в 2025 году, что и дало итоговые 3,1%. Если инфляция останется умеренной, в 2027 году можно ожидать снижения базовой ставки примерно до 2,5%.

Реформа, по замыслу правительства, не решает кризис доступности жилья напрямую, но устраняет институциональную непредсказуемость, провоцировавшую споры и судебную перегрузку. Главная цель — восстановить доверие между арендаторами и владельцами, стимулировать инвестиции и снизить конфликтность на рынке.

