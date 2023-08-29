Канадские военные корабли прибыли в Японию

Для укрепления военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе три канадских корабля пришли в Японию.

Для укрепления военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе три канадских корабля пришли в Японию.

Фрегаты королевских ВМС Канады под названием HMCS Ottawa и HMCS Vancouver, а также судно снабжения MV Asterix остановились в порту Йокосука недалеко от Токио.

Отметим, что корабли направлены в Индо-Тихоокеанский регион примерно на пять месяцев, где, как ожидается, они проведут, помимо всего прочего, серию совместных учений с региональными партнерами в Южно-Китайском море.

Командующий HMCS Ottawa Сэм Пэтчелл заявил журналистам, что ожидает расширения сотрудничества между партнерскими странами в регионе.

Он также добавил, что развитие отношений между флотами двух стран и отработка их совместных действий возможны.

Напомним, что в июне канадское правительство объявило, что страна намерена усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, учитывая растущую активность Китая на море.

Добавим, что присутствие канадских ВМС выросло с двух кораблей до трех в Индо-Тихоокеанском регионе.