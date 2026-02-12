Кондоминиумы как «невидимая инфраструктура» города: вопрос, который больше нельзя откладывать

В мире, где усиливаются политические, юридические, экономические и социальные давления, устойчивость жилых зданий в форме кондоминиума становится вопросом не частным, а коллективным. И ситуация тревожна.

Кондоминиумы — эти сообщества жителей, формирующие городскую ткань Квебека, — сегодня сталкиваются с мощной и порой противоречивой совокупностью вызовов, угрожающих их долговечности.

Будущее городского жилья — это развитие ввысь. Вертикальная застройка, или разделённая кондоминиальная собственность, уже стала основной моделью роста муниципалитетов. Но вместе с ней растут и риски.

Финансовая и социальная тревога

Мэр Лонгёя Катрин Фурнье — признанный образец современного муниципального управления — открыто говорит о тревожных тенденциях:

стремительный рост расходов;

старение инфраструктуры;

усложнение нормативной базы;

всё большая трудность в мобилизации ресурсов для поддержания зданий в надлежащем состоянии.

Этот сигнал выходит далеко за рамки одного города. Он напрямую касается коллективного жилищного фонда — прежде всего кондоминиумов.

Согласно отчёту Союза муниципалитетов Квебека (декабрь 2025 года), стоимость строительства растёт быстрее, чем бюджеты городов. С 2017 по 2025 год индекс строительных цен существенно увеличился для всех типов зданий — жилых, коммерческих, институциональных и промышленных.

Это давление напрямую отражается и на кондоминиумах, которым приходится соответствовать всё более сложным требованиям, зачастую при ограниченных ресурсах и управлении, основанном на волонтёрской работе.

Действовать сейчас — значит инвестировать в коллективную устойчивость

Каждое усилие по укреплению планирования, управления, обучения и признания роли администраторов кондоминиумов — это вклад в защиту кварталов, сохранение стоимости недвижимости и качество жизни «кондо-граждан».

Сохранение коллективного имущественного фонда — больше не выбор. Это гражданская и экономическая необходимость. И города, и кондоминиумы больше не могут позволить себе бездействие.

Сертифицированный кондоминиум — модель будущего

Кондоминиумы действительно представляют будущее жилья: они обеспечивают более доступный вход на рынок и эффективное использование городской территории.

Но одновременно они сталкиваются с системными проблемами:

строительные дефекты и ускоренное старение зданий;

отсутствие структурированных планов технического обслуживания;

управление добровольцами без достаточных инструментов и поддержки;

серьёзные аварии и катастрофы, которых можно было бы избежать — с тяжёлыми человеческими и финансовыми последствиями.

Без превентивных мер эти проблемы превращаются в дорогостоящие муниципальные кризисы — вплоть до эвакуации жильцов и сноса зданий.

Решение: структурированная и неп punitive программа

Необходима проактивная модель, основанная на четырёх опорах:

1. Предотвращение

Регулярные инспекции, технические журналы обслуживания, адекватные резервные фонды.

2. Сопровождение

Поддержка администраторов в вопросах управления и соблюдения законодательства.

3. Признание

Официальное признание усилий добросовестных синдикатов и собственников.

4. Партнёрство

Сотрудничество муниципалитетов, профессионалов и кондоминиальных объединений.

Цель — создать ясную и эволюционирующую институциональную рамку сертификации, которая будет гарантировать качество управления и устойчивость зданий.

Невидимая инфраструктура города

Муниципалитеты больше не могут оставаться в стороне.

Если дороги и мосты — это видимая инфраструктура, то кондоминиумы — инфраструктура социальная, человеческая, жилая.

Города должны стать активными партнёрами в их сохранении — не только как управленцы публичных объектов, но и как катализаторы устойчивых решений.

Можно представить муниципальную или межмуниципальную инициативу, которая позволит:

привести все кондоминиумы территории к лучшим практикам управления и правовым стандартам;

внедрить систему сертификации хорошо управляемых зданий;

создать программы технической и образовательной поддержки совместно с профессиональными организациями.

Успех возможен только вместе

Муниципалитеты, профессиональные ассоциации, управляющие компании, страховщики, эксперты, архитекторы, инженеры, медиаторы и, главное, сами собственники должны действовать синхронно.

Выигрывают все:

Муниципалитеты — получают инструмент управления рисками и укрепляют репутацию;

Синдикаты — усиливают профессионализм и доверие;

Собственники — получают безопасность и рост стоимости недвижимости;

Общество — формирует устойчивые и гордые своими кварталами сообщества.

Действовать до того, как станет поздно

Здание, которое разрушается из-за отсутствия обслуживания или надлежащего управления, ослабляет не только конкретный дом — оно подрывает устойчивость целого квартала и создаёт будущие социальные и финансовые издержки.

Это вопрос не только экономики. Это вопрос ответственности, политики, безопасности и человеческого достоинства.

Инвестировать в сертифицированный кондоминиум — значит инвестировать в устойчивость города, безопасность семей и качество жизни будущих поколений.

И действовать нужно сейчас.

