Монреаль празднует Tết: 50 лет вьетнамской диаспоре

Вьетнамская община в Канаде, несмотря на мороз, собрались в воскресенье в Старом порту Монреаля, чтобы отметить приближающийся лунный Новый год Tết. Праздник приходится на 17 февраля — ровно 50 лет со дня основания монреальской диаспоры.

Вице-президент Вьетнамской общины Монреаля Ивонн Нгуен подчеркивает глубокие корни: «Поколения наших родителей приехали сюда с нуля после падения Сайгона в 1975 году». Ежегодно Tết становится данью предкам, объединяя три поколения — от беженцев до молодежи.

Лидер Вьетнамского молодежного комитета Монреаля Мари-Терез Нгуен видит в празднике шанс сохранить язык: «Первое поколение говорило мало по-французски и английски, второе отодвинуло вьетнамский на второй план ради интеграции». Изучение родного языка — ключ к диалогу с elders и пониманию символов, как желтый флаг с тремя красными полосами: «Желтый — единство, любимый цвет императора; красные полосы — север, центр, юг».

От традиционной кухни до танцев льва — фестиваль объединил всех возрасты, возрождая культурное наследие в сердце Квебека.

Для мультикультурного города вьетнамская община — яркий пример успешной интеграции. Праздник в Старом порту подчеркивает роль этнических фестивалей в зимнем Монреале, где Tết дополняет карнавалы и местные традиции, укрепляя социальные связи в преддверии Family Day.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG