Дом за пределом доступности: что изменилось на рынке жилья Квебека в 2025 году

В 2025 году районы, где можно купить дом, не тратя более 30 % семейного дохода на ипотеку, практически исчезли с карты. На острове Монреаль и в большой агломерации Квебека подавляющее большинство новых владельцев со средним доходом сегодня вынуждены выходить за этот символический предел.

Ещё в 2019 году ситуация выглядела совсем иначе. Для семьи со средним доходом покупка отдельно стоящего дома с ежемесячными выплатами не выше трети заработка была вполне реальной задачей — как в регионе Монреаля, так и в Квебеке.

В самой метрополии такие покупатели могли найти варианты в районах Хочелага-Мезоннёв, Анжу, Лашин, Ла-Саль или Пуэнт-Клер. За пределами острова возможности были ещё шире: лишь отдельные муниципалитеты, например Сен-Ламбер или Фонтенбло, считались менее доступными.

Но к 2025 году картина изменилась радикально. По словам экономиста Канадской ипотечной и жилищной корпорации (SCHL) Франсиса Кортеллино, отвечающего за анализ рынка жилья Квебека, контраст «до и после пандемии» поразителен.

Сегодня критерию 30 % соответствуют лишь три небольших сектора на восточной окраине острова Монреаль — Ривьер-де-Преири–Пуэнт-о-Трамбль, Монреаль-Нор и Монреаль-Эст — и только один сектор в большой агломерации Квебека.

Более того, на северной и южной коронах Монреаля число районов, где средний доход больше не покрывает «доступную» ипотеку, выросло почти в десять раз.

Тем, кто стремится снизить финансовую нагрузку, приходится уезжать значительно дальше от мегаполиса. Более доступными остаются такие города, как Сен-Жером, Сен-Эсташ, Л’Ассомпсьон, Лавальтри, Шатоге и Сен-Жан-сюр-Ришельё.

«Для доступности жилья действительно есть эпоха до пандемии и после неё», — отметил Кортеллино, представляя данные на Форуме по инвестициям в многоквартирную недвижимость в Монреале.

Порог в 30 % используется SCHL с 1986 года как ориентир доступности жилья в Канаде. Однако сегодня, по оценке участников рынка, реальность выглядит иначе.

«Скорее мы уже ближе к 40 %, и это легко», — считает генеральный директор группы Immobilier Sutton-Québec Жюли Гоше.

В агломерации Квебека ситуация также обострилась. По данным Centris, медианная цена отдельно стоящего дома выросла с 385 000 долларов в 2024 году до 450 000 долларов в 2025-м — рост составил 17 % всего за год. По словам брокера RE/MAX Этьена Лессара, такого острого дефицита предложения он не наблюдал более чем за двадцать лет работы.

Рост цен не только затрудняет покупку, но и лишает покупателей возможности накопить более значительный первоначальный взнос, который мог бы снизить ежемесячные выплаты.

Дополнительное давление создаёт низкая мобильность населения. В 2025 году 714 000 квебекцев сменили место жительства — лишь 8,4 % населения. Это исторически низкий показатель: двадцать лет назад ежегодно переезжало как минимум на 200 000 человек больше.

Меньше переездов — меньше предложений на рынке. А значит, сохраняется давление на цены, причём не только для первых покупателей.

«Люди хотят продать своё жильё и купить что-то сопоставимое по качеству за те же деньги. И вот здесь возникает главная трудность», — объясняет Жюли Гоше.

По прогнозам SCHL, в краткосрочной перспективе рост цен продолжится и в 2026 году — из-за дефицита предложения, экономической неопределённости и отсутствия ожидаемых снижений процентных ставок.

И если раньше граница доступности проходила на уровне 30 % дохода, то сегодня для многих семей она уже сместилась — к 40 % и выше, превращая покупку собственного дома из плана в вызов.

