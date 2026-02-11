VIA Rail отменяет рейсы в коридоре Оттава-Монреаль-Торонто из-за погодных рисков

Канадская железнодорожная компания VIA Rail отменила восемь поездов в ключевом коридоре Оттава-Монреаль-Торонто, чтобы «защитить надежность услуг» на фоне «повышенного эксплуатационного давления». Это следует за отменой трех рейсов в воскресенье, связанной с аналогичными проблемами.

Компания объясняет решение ожидаемой суровой погодой на этой неделе и ростом пассажиропотока перед уик-эндом Family Day. «Эти отмены — краткосрочная мера для поддержания резерва подвижного состава и минимизации риска длительных задержек», — говорится в заявлении VIA Rail для CTV News Ottawa. Все пострадавшие пассажиры автоматически перенаправлены на другие рейсы или получили возврат средств без дополнительных обращений.

VIA Rail подчеркивает, что изменения минимальны и направлены на стабильность услуг для большинства пассажиров. Для жителей Квебека и Онтарио, полагающихся на коридор для ежедневных поездок и праздничных путешествий, это напоминание о необходимости проверять сайт компании перед выходом. Пассажирам советуют заранее бронировать альтернативы и следить за обновлениями в приложении.

