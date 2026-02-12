Уильям Данджину, конькобежец из Монреаля, претендует на звёздный статус Олимпиады в Милане-Кортине

24-летний шорт-трекист Уильям Данджину из Монреаля признан лучшим в мире: за два сезона он завоевал Кристальные глобусы, 15 золотых медалей и 19 подиумов из 30 гонок. Легенда Канады Чарльз Хамелин, ушедший в 2022-м с 6 олимпийскими и 42 чемпионскими наградами, называет его «самым великим» — самым быстрым, умным и пугающим соперников.

Данджину мечтает популяризировать шорт-трек, сравнивая его с Формулой-1: «Самый быстрый спорт на человеческой тяге, без механизмов». Высокий (193 см), с косичками и фирменным «птицем»-празднованием, он выделяется в нишевом виде, обещая шоу на Олимпиаде в Милане (с 10 по 20 февраля: 500, 1000, 1500 м, эстафеты).

Сын микробиологов из Кот-д’Ивуара и Шербрука, Данджину начал с хоккея в Ля-Пти-Патри, перешёл на шорт-трек в Сен-Мишель. Вдохновлялся Шани Дэвисом и Аполо Оно. Четыре года назад пропустил Пекин, едва не ушёл из спорта — вернулся сильнее. Тренер Марк Ганьон видит в нём лидера команды с Ким Бутен, Стивеном Дюбуа и Кортни Сарау — цель: побить рекорд 6 медалей за Игры.

Несмотря на рост популярности в Китае (где фанаты зовут «Брата-Птицу» или Да-пэн), в Канаде Данджину ещё узнаваемость. Его рост — преимущество в блоках, но минус в манёвренности. Учёба в CEGEP (науки), планы на юрфак. Он видит будущее в полу-профессиональных лигах, ставках и уличных гонках.

Для Монреаля — зимней столицы — Данджину воплощает канадский дух: от ледовых катков Ляфонтен до олимпийских арен.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG