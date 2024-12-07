Бывший мэр Монреаля Дени Кодерр задолжал налоговым органам почти 400 тысяч долларов

Когда в среду к нему обратились за комментарием, Кодерр сослался на свой пост в Facebook, в котором говорилось, что период восстановления после инсульта “задержал процесс развода и продажи семейного дома, который должен был урегулировать обязательства”.

“В моем досье, поданном в налоговые органы, Налоговое управление Канады также зарегистрировало ипотеку на семейный дом, который уже выставлен на продажу. Теперь, когда вопрос о моем разводе решен, для меня это неудивительно. Все это является частью последствий моего инсульта и развода. Вполне естественно, что [Налоговое агентство Канады] также должно получить эту гарантию до того, как семейный дом будет продан”, – написал он.

“Я решаю одну проблему за другой со всей доброжелательностью, на которую способен, принимая правильные решения в интересах своей семьи. И я очень рад, что снова научился говорить и ходить. Эти налоговые проблемы – часть уравнения, и я отношусь к ним спокойно”.

Кодер сказал, что выставил на продажу свой дом в Северном Монреале, чтобы урегулировать свои налоговые проблемы с налоговой службой Квебека.

“Вопрос будет решен в ближайшее время”, – добавил он.

Согласно объявлению на сайте Centris, дом был продан за 749 800 долларов.

Ранее он заявлял, что его налоговые проблемы будут решены до официального начала предвыборной гонки либеральных сил Квебека, которая назначена на январь 2025 года.

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