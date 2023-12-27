Новогоднее чтиво: вспоминаем любимые книги о зиме и волшебстве

И все-таки, я опять о книгах. Может, не всем эта тема близка, но они – мои друзья, те, кто порой невероятно помогает и стимулирует. А в зимнее время читать – это просто блаженство!

Тишина, тепло, любимый плед в ногах, подушка с красивой, может, даже праздничной, наволочкой, с какими-нибудь елочками, звездочками, медвежатками… Приглушенный ночник… И новая история, упакованная в книжный кирпичик…

Что на Новый Год почитать? Много есть интересных произведений, но вот если тематически подойти, то давайте вспомним, например, Валентина Каверина. Нет, не «Два капитана», хотя я очень люблю это произведение. У Каверина есть и другие замечательные творения. Сегодня предлагаю вспомнить «Легкие шаги».

История Снегурочки Насти, которая попадая в мир людей, начинает узнавать-познавать нашу с вами жизнь. История взросления, история формирования чувств. Сказка не для детей – для нас с вами, взрослых, думающих людей. Сказка, ибо от нее веет надеждой и добром. А это как раз – новогодние приметы.

И вторая книга – чтобы не утомлять вас долго своими размышлизмами. «В канун Рождества» Розамунды Пилчер. Это про наши мечты: про добро, которое побеждает зло, про счастье, которое превозмогая все проблемы и препоны, одолеет беду, это про волшебство и надежду! Ведь хотя бы раз в год нам хочется верить, что всё хорошее должно победить. Что добрые несчастные люди наконец-то получат воздаяние, компенсацию, и не где-то на Небесах, а вот здесь и сейчас, в нашей реальной жизни.

И, знаете, одна мысль там сквозит сквозь все повествование: не потеряйте в суете будней человека. Просто человека рядом. Те, кто вокруг, должны быть важнее всего! Нельзя быту завладеть душами! Немного сентиментальное, но все же такое доброе чтиво!

А детям не забудьте прочесть «Серебряное копытце» Бажова, «Волшебную зиму» Туве Янссона и, конечно, «Путешествие голубой стрелы» Джанни Родари. Все это хоть как-то должно скомпенсировать отсутствие снега и совершенно аномальную погоду в этот период. Да и вообще, что-то должно скомпенсировать чтение.

Хороших и добрых вам вечеров! «Под лаской плюшевого пледа»… Ну, и с хорошим чтивом, разумеется!