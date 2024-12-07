Мужчина из Квебека приговорен к тюремному заключению за контрабанду поддельных документов

Житель Квебека был приговорен к более чем двум годам тюремного заключения за контрабандный ввоз в страну более 1000 поддельных документов, включая карточки постоянного жителя Канады и водительские права.

38-летний Джонхун Ли признал себя виновным 18 ноября в суде Лаваля после расследования, проведенного Канадским агентством пограничных служб (CBSA).

По данным пограничного управления, житель Квебека пытался ввезти 509 поддельных карточек, воспроизводящих вид на жительство, и 506 поддельных карточек, воспроизводящих водительские права Альберты. В прошлом месяце он был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения.

CBSA сообщило, что он также был признан виновным в подделке документов, включая карточки канадского гражданства, постоянного вида на жительство, разрешения на работу и водительские права из нескольких провинций, “с намерением использовать их как подлинные”.

Пограничники в офисе Mirabel перехватили посылку из Китая 14 января 2022 года. Следователи CBSA позже выписали ордер на обыск в доме Ли, где они обнаружили оборудование для изготовления поддельных документов, готовые и незаконченные поддельные документы, компьютер, мобильные телефоны, печатные станки для денег и почти 140 000 долларов в канадской и американской валюте.

Оборудование и поддельные документы были уничтожены, как и деньги, сообщили в CBSA.

“Наше правительство намерено бороться с мошенничеством и кражей личных данных и привлекать к ответственности тех, кто в этом замешан. Спасибо сотрудникам CBSA, участвующим в этом расследовании. Ваши усилия играют важную роль в защите целостности нашей иммиграционной системы”, – говорится в заявлении федерального министра общественной безопасности Доминика Леблана.

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