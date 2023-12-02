Гуляем по Монреалю: Ботанический сад

Монреальский ботанический сад — одна из наиболее интересных достопримечательностей нашего города. Расположенный неподалеку от олимпийского стадиона, он является одним из лучших ботанических садов в мире.

Инициатором создания сада был известный канадский ботаник Жозеф Луи Конрад Мари-Викторен, который потратил не один год на уговоры перед городскими властями. Сад был открыт в 1931 году во время Великой депрессии при участии мэра Монреаля Удома Камийена.

Дизайном сада занимался известный ландшафтный архитектор Генри Теушер, административное же здание было возвышено в стиле арт-деко по проекту Люсьена Керуака. Начиная с 1936 года, ботанический сад стал доступен для посещения широкой общественности.

В настоящее время Монреальский ботанический сад занимает площадь в 75 гектаров и включает в себя различные тематические сады и оранжереи. Здесь можно увидеть более 22000 видов растений со всего мира. Кроме того, сад также имеет научно-исследовательский центр. Особым привлекательным объектом ботанического сада является его китайский сад, который является одним из самых больших китайских садов за пределами Китая.

Специалисты из Шанхайского института ландшафтного дизайна и архитектуры приняли участие в его создании в 1990—1991 годах. Китайский сад представляет типичный образец китайского садового искусства эпохи династии Мин. В павильоне, расположенном на территории сада, можно насладиться видами китайского искусства, такими как бонсай и пэньцзин.