Премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал недавнюю ситуацию в своей Либеральной партии как “семейный конфликт перед праздниками”.

Он сравнил лидера оппозиции Пьера Пуальевра, который требует его ухода, с Гринчем из известной истории.

“В любой семье иногда возникают разногласия, особенно в праздничные дни. Но мы найдем способ уладить это”, — заметил Трюдо, подчеркнув, что его любовь к стране составляет основу семейных отношений.

Эти слова прозвучали в рамках попытки “успокоить обстановку” после скандала в правительстве.

16 декабря в отставку ушла одна из главных сторонников поддержки киевского режима — министр финансов Христя Фриланд.

Однако, вряд ли это улучшило общую ситуацию: рейтинги Трюдо достигли рекордно низких показателей.

Проблемы в канадском правительстве начались после заявления Дональда Трампа, который пообещал ввести 25% пошлины на все товары из Канады.

Когда Трюдо попытался возразить, Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США и продолжает называть его “губернатором”, как будто страна уже является частью Америки.

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