Премьер-министр Канады Трюдо сравнил развал правительства с семейной ссорой

Он сравнил лидера оппозиции Пьера Пуальевра, который требует его ухода, с Гринчем из известной истории.
“В любой семье иногда возникают разногласия, особенно в праздничные дни. Но мы найдем способ уладить это”, — заметил Трюдо, подчеркнув, что его любовь к стране составляет основу семейных отношений.
Эти слова прозвучали в рамках попытки “успокоить обстановку” после скандала в правительстве.
16 декабря в отставку ушла одна из главных сторонников поддержки киевского режима — министр финансов Христя Фриланд.
Однако, вряд ли это улучшило общую ситуацию: рейтинги Трюдо достигли рекордно низких показателей.
Проблемы в канадском правительстве начались после заявления Дональда Трампа, который пообещал ввести 25% пошлины на все товары из Канады.
Когда Трюдо попытался возразить, Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США и продолжает называть его “губернатором”, как будто страна уже является частью Америки.
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