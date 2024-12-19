Трамп выразил одобрение в связи с отставкой министра финансов Канады Христи Фриланд

Фриланд покинула пост из-за разногласий с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в том числе касающихся потенциальных тарифов со стороны США.

Избранный президент США Дональд Трамп отметил, что ее уход стал значительным событием для «штата Канада», продолжая называть Трюдо губернатором.

«Великое государство Канада потрясено увольнением Фриланд губернатором Трюдо. Ее действия были крайне неэффективными и не способствовали достижениям, нужным для блага несчастных граждан Канады. Её недостаточно будут жалеть!» — написал Трамп в своем посте на Truth Social.

Фриланд уволилась в понедельник после запроса Трюдо занять менее значимую позицию.

В своем заявлении на X она указала на разногласия с Трюдо относительно ответа Канады на «агрессивный экономический национализм» Трампа, подчеркнув необходимость противостояния идеологии «Америка прежде всего».

Угроза введения 25-процентных тарифов на канадский импорт, по ее мнению, станет «значительным вызовом» для страны.

«Эта угроза требует серьезного подхода — необходимо сохранить финансовые резервы на случай тарифной войны», — добавила она, призвав к осторожности в расходах.

Отставка Фриланд, также занимавшей пост заместителя премьер-министра, стала одним из самых серьезных кризисов для Трюдо с момента его прихода к власти в ноябре 2015 года и лишает его ключевого союзника на фоне возможного поражения на предстоящих выборах от консерваторов.

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